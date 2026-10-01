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Правительство может продлить сроки кредитов по танкерам для "Арктик СПГ 2"

Правительство может продлить сроки кредитов по танкерам для "Арктик СПГ 2" - 01.10.2026, ПРАЙМ

Правительство может продлить сроки кредитов по танкерам для "Арктик СПГ 2"

Проект бюджета России на 2027 год предполагает право правительства РФ продлить сроки кредитов и гарантий по ледокольным танкерам‑газовозам для "Арктик СПГ 2",... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T00:40+0300

2026-10-01T00:40+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета России на 2027 год предполагает право правительства РФ продлить сроки кредитов и гарантий по ледокольным танкерам‑газовозам для "Арктик СПГ 2", следует из законопроекта о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, подготовленного правительством РФ и размещенного в электронной базе данных нижней палаты парламента. “Правительство Российской Федерации в 2027 году вправе в случае увеличения сроков судостроительных договоров в отношении ледокольных танкеров-газовозов сжиженного природного газа… принять решение о предоставлении согласия на соответствующее увеличение в 2027 году сроков возврата сумм кредитов в полном объеме по… кредитным соглашениям… и о соответствующем увеличении срока действия указанных государственных гарантий”, - говорится в документе. Решение касается танкеров-газовозов класса ARC 7 с заводскими номерами 043 и 044, которые предусмотрены соглашениями в рамках проекта "Арктик СПГ 2", кредиты на строительство которых были выданы в 2020 году "Арктик Лизинг-6" и "Арктик Лизинг-7" госкорпорацией развития ВЭБ.РФ. "Арктик СПГ 2" - второе после "Ямала СПГ" крупнотоннажное производство сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база - Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). "Новатэк" владеет 60% в предприятии, по 10% принадлежат китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC. Еще 10% французская TotalEnergies в августе 2026 года передала структуре "Новатэка" - ООО "Нордлайн". Первый сжиженный газ на заводе был получен в декабре 2023 года.

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газ, россия, янао, новатэк, вэб, ямал спг