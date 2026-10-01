https://1prime.ru/20261001/pravitelstvo-873830263.html
Правительство может направить дополнительные средства на экспорт рыбы
Правительство может направить дополнительные средства на экспорт рыбы - 01.10.2026, ПРАЙМ
Правительство может направить дополнительные средства на экспорт рыбы
Правительство России сможет направить дополнительные средства из федерального бюджета на мероприятия федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T01:02+0300
2026-10-01T01:02+0300
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сельское хозяйство
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России сможет направить дополнительные средства из федерального бюджета на мероприятия федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", если на мороженую рыбу установят ставки вывозных таможенных пошлин, следует из законопроекта о бюджете на 2027-2029 годы.
"Установить, что по решению Правительства Российской Федерации дополнительные средства федерального бюджета могут быть направлены на реализацию мероприятий федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в случае принятия решений об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении мороженой рыбы, за исключением сардины иваси, и ракообразных", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин в конце 2025 года поручал правительству проработать при участии заинтересованных исполнительных органов субъектов РФ, отраслевых союзов вопрос целесообразности введения вывозных таможенных пошлин на основные виды водных биоресурсов с целью стимулирования производства отечественной рыбной продукции с высокой степенью переработки.
В апреле глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил журналистам, что вопрос введения экспортных пошлин на рыбу в России пока не обсуждается.
Правительство России на прошлой неделе одобрило проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
Доходы федерального бюджета в 2027 году составят 43,3 триллиона рублей, расходы запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей. В результате дефицит бюджета составит 2,2% ВВП по итогам следующего года, отметил министр финансов Антон Силуанов.
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сельское хозяйство, бизнес, владимир путин, антон силуанов, росрыболовство
Сельское хозяйство, Бизнес, Владимир Путин, Антон Силуанов, Росрыболовство
Правительство может направить дополнительные средства на экспорт рыбы
Правительство может направить дополнительные средства на экспорт мороженой рыбы
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России сможет направить дополнительные средства из федерального бюджета на мероприятия федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", если на мороженую рыбу установят ставки вывозных таможенных пошлин, следует из законопроекта о бюджете на 2027-2029 годы.
"Установить, что по решению Правительства Российской Федерации дополнительные средства федерального бюджета могут быть направлены на реализацию мероприятий федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в случае принятия решений об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении мороженой рыбы, за исключением сардины иваси, и ракообразных", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин в конце 2025 года поручал правительству проработать при участии заинтересованных исполнительных органов субъектов РФ, отраслевых союзов вопрос целесообразности введения вывозных таможенных пошлин на основные виды водных биоресурсов с целью стимулирования производства отечественной рыбной продукции с высокой степенью переработки.
В апреле глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил журналистам, что вопрос введения экспортных пошлин на рыбу в России пока не обсуждается.
Правительство России на прошлой неделе одобрило проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
Доходы федерального бюджета в 2027 году составят 43,3 триллиона рублей, расходы запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей. В результате дефицит бюджета составит 2,2% ВВП по итогам следующего года, отметил министр финансов Антон Силуанов.