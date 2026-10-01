Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство может направить дополнительные средства на экспорт рыбы - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/pravitelstvo-873830263.html
Правительство может направить дополнительные средства на экспорт рыбы
Правительство может направить дополнительные средства на экспорт рыбы - 01.10.2026, ПРАЙМ
Правительство может направить дополнительные средства на экспорт рыбы
Правительство России сможет направить дополнительные средства из федерального бюджета на мероприятия федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T01:02+0300
2026-10-01T01:02+0300
сельское хозяйство
бизнес
владимир путин
антон силуанов
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873830263.jpg?1790805720
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России сможет направить дополнительные средства из федерального бюджета на мероприятия федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", если на мороженую рыбу установят ставки вывозных таможенных пошлин, следует из законопроекта о бюджете на 2027-2029 годы. "Установить, что по решению Правительства Российской Федерации дополнительные средства федерального бюджета могут быть направлены на реализацию мероприятий федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в случае принятия решений об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении мороженой рыбы, за исключением сардины иваси, и ракообразных", - говорится в документе. Президент России Владимир Путин в конце 2025 года поручал правительству проработать при участии заинтересованных исполнительных органов субъектов РФ, отраслевых союзов вопрос целесообразности введения вывозных таможенных пошлин на основные виды водных биоресурсов с целью стимулирования производства отечественной рыбной продукции с высокой степенью переработки. В апреле глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил журналистам, что вопрос введения экспортных пошлин на рыбу в России пока не обсуждается. Правительство России на прошлой неделе одобрило проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Доходы федерального бюджета в 2027 году составят 43,3 триллиона рублей, расходы запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей. В результате дефицит бюджета составит 2,2% ВВП по итогам следующего года, отметил министр финансов Антон Силуанов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, бизнес, владимир путин, антон силуанов, росрыболовство
Сельское хозяйство, Бизнес, Владимир Путин, Антон Силуанов, Росрыболовство
01:02 01.10.2026
 
Правительство может направить дополнительные средства на экспорт рыбы

Правительство может направить дополнительные средства на экспорт мороженой рыбы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России сможет направить дополнительные средства из федерального бюджета на мероприятия федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", если на мороженую рыбу установят ставки вывозных таможенных пошлин, следует из законопроекта о бюджете на 2027-2029 годы.
"Установить, что по решению Правительства Российской Федерации дополнительные средства федерального бюджета могут быть направлены на реализацию мероприятий федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в случае принятия решений об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении мороженой рыбы, за исключением сардины иваси, и ракообразных", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин в конце 2025 года поручал правительству проработать при участии заинтересованных исполнительных органов субъектов РФ, отраслевых союзов вопрос целесообразности введения вывозных таможенных пошлин на основные виды водных биоресурсов с целью стимулирования производства отечественной рыбной продукции с высокой степенью переработки.
В апреле глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил журналистам, что вопрос введения экспортных пошлин на рыбу в России пока не обсуждается.
Правительство России на прошлой неделе одобрило проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
Доходы федерального бюджета в 2027 году составят 43,3 триллиона рублей, расходы запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей. В результате дефицит бюджета составит 2,2% ВВП по итогам следующего года, отметил министр финансов Антон Силуанов.
 
Сельское хозяйствоБизнесВладимир ПутинАнтон СилуановРосрыболовство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала