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Правительство может направить дополнительные средства на экспорт рыбы

Правительство может направить дополнительные средства на экспорт рыбы - 01.10.2026, ПРАЙМ

Правительство может направить дополнительные средства на экспорт рыбы

Правительство России сможет направить дополнительные средства из федерального бюджета на мероприятия федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T01:02+0300

2026-10-01T01:02+0300

2026-10-01T01:02+0300

сельское хозяйство

бизнес

владимир путин

антон силуанов

росрыболовство

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России сможет направить дополнительные средства из федерального бюджета на мероприятия федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", если на мороженую рыбу установят ставки вывозных таможенных пошлин, следует из законопроекта о бюджете на 2027-2029 годы. "Установить, что по решению Правительства Российской Федерации дополнительные средства федерального бюджета могут быть направлены на реализацию мероприятий федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в случае принятия решений об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении мороженой рыбы, за исключением сардины иваси, и ракообразных", - говорится в документе. Президент России Владимир Путин в конце 2025 года поручал правительству проработать при участии заинтересованных исполнительных органов субъектов РФ, отраслевых союзов вопрос целесообразности введения вывозных таможенных пошлин на основные виды водных биоресурсов с целью стимулирования производства отечественной рыбной продукции с высокой степенью переработки. В апреле глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил журналистам, что вопрос введения экспортных пошлин на рыбу в России пока не обсуждается. Правительство России на прошлой неделе одобрило проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Доходы федерального бюджета в 2027 году составят 43,3 триллиона рублей, расходы запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей. В результате дефицит бюджета составит 2,2% ВВП по итогам следующего года, отметил министр финансов Антон Силуанов.

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сельское хозяйство, бизнес, владимир путин, антон силуанов, росрыболовство