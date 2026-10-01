https://1prime.ru/20261001/pravitelstvo-873830952.html

Правительство предложило обнулить базовый налоговый вычет для Самотлора

Правительство предложило обнулить базовый налоговый вычет для Самотлора - 01.10.2026, ПРАЙМ

Правительство предложило обнулить базовый налоговый вычет для Самотлора

Правительство России предлагает обнулить базовый налоговый вычет по НДПИ для Самотлорского месторождения с 2028 по 2030 годы, но сохранить дополнительную... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T01:35+0300

2026-10-01T01:35+0300

2026-10-01T01:35+0300

россия

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России предлагает обнулить базовый налоговый вычет по НДПИ для Самотлорского месторождения с 2028 по 2030 годы, но сохранить дополнительную надбавку, следует из законопроекта поправок в Налоговый кодекс. Согласно документу, сумма налогового вычета для участков недр в границах Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, лицензия на которые выдана до 1 января 2016 года, а начальные извлекаемые запасы нефти составляют 450 миллионов тонн и более, составляет 2,917 миллиарда рублей в месяц с 1 января 2018 года по 31 декабря 2027 года включительно. "И 0 рублей для налоговых периодов, дата начала которых приходится на период с 1 января 2028 года по 31 декабря 2030 года включительно. Сумма налогового вычета, указанная в абзаце первом настоящего пункта, увеличивается на величину показателя НВ", - говорится в законопроекте. Величина показателя НВ определяется налогоплательщиком самостоятельно. Для 2024 года лимит был установлен в 1,167 миллиарда рублей, для 2025-го - 583 миллиона, а на период с 2026 по 2030 год - 434 миллиона рублей в год. Таким образом, даже после обнуления базовой части вычета в 2028-2030 годах компания сможет применять надбавку НВ в пределах установленного лимита. Общая сумма надбавки за все налоговые периоды не может превышать 37,432 миллиарда рублей.

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