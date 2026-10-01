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Правительство предложило налоговые преференции для IT-компаний - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Правительство предложило налоговые преференции для IT-компаний
Правительство предложило налоговые преференции для IT-компаний - 01.10.2026, ПРАЙМ
Правительство предложило налоговые преференции для IT-компаний
Правительство России предлагает предоставить сервисам электронных книг и аудиокниг по подписке налоговые преференции для IT-компаний по аналогии со... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T09:34+0300
2026-10-01T09:34+0300
технологии
бизнес
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России предлагает предоставить сервисам электронных книг и аудиокниг по подписке налоговые преференции для IT-компаний по аналогии со стриминговыми сервисами, следует из пояснительной записки к законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Проект поправок размещен вечером в среду в системе обеспечения законодательной деятельности. "Формирование равных налоговых условий для разных форматов цифрового контента (предоставление возможности сервисам, предоставляющим доступ к электронным и аудиокнигам по подписной модели, по аналогии с аудиовизуальными сервисами и музыкальными платформами, применять налоговые преференции, предусмотренные для ИТ-организаций)", - говорится в документе.
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192
40
192
40
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40
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технологии, бизнес
Технологии, Бизнес
09:34 01.10.2026
 
Правительство предложило налоговые преференции для IT-компаний

Правительство предложило дать налоговые преференции сервисам электронных книг

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России предлагает предоставить сервисам электронных книг и аудиокниг по подписке налоговые преференции для IT-компаний по аналогии со стриминговыми сервисами, следует из пояснительной записки к законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ.
Проект поправок размещен вечером в среду в системе обеспечения законодательной деятельности.
"Формирование равных налоговых условий для разных форматов цифрового контента (предоставление возможности сервисам, предоставляющим доступ к электронным и аудиокнигам по подписной модели, по аналогии с аудиовизуальными сервисами и музыкальными платформами, применять налоговые преференции, предусмотренные для ИТ-организаций)", - говорится в документе.
 
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