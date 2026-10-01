https://1prime.ru/20261001/pravitelstvo-873835132.html
Правительство предложило налоговые преференции для IT-компаний
Правительство предложило налоговые преференции для IT-компаний - 01.10.2026, ПРАЙМ
Правительство предложило налоговые преференции для IT-компаний
Правительство России предлагает предоставить сервисам электронных книг и аудиокниг по подписке налоговые преференции для IT-компаний по аналогии со... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T09:34+0300
2026-10-01T09:34+0300
2026-10-01T09:34+0300
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бизнес
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России предлагает предоставить сервисам электронных книг и аудиокниг по подписке налоговые преференции для IT-компаний по аналогии со стриминговыми сервисами, следует из пояснительной записки к законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ.
Проект поправок размещен вечером в среду в системе обеспечения законодательной деятельности.
"Формирование равных налоговых условий для разных форматов цифрового контента (предоставление возможности сервисам, предоставляющим доступ к электронным и аудиокнигам по подписной модели, по аналогии с аудиовизуальными сервисами и музыкальными платформами, применять налоговые преференции, предусмотренные для ИТ-организаций)", - говорится в документе.
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технологии, бизнес
Правительство предложило налоговые преференции для IT-компаний
Правительство предложило дать налоговые преференции сервисам электронных книг
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России предлагает предоставить сервисам электронных книг и аудиокниг по подписке налоговые преференции для IT-компаний по аналогии со стриминговыми сервисами, следует из пояснительной записки к законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ.
Проект поправок размещен вечером в среду в системе обеспечения законодательной деятельности.
"Формирование равных налоговых условий для разных форматов цифрового контента (предоставление возможности сервисам, предоставляющим доступ к электронным и аудиокнигам по подписной модели, по аналогии с аудиовизуальными сервисами и музыкальными платформами, применять налоговые преференции, предусмотренные для ИТ-организаций)", - говорится в документе.