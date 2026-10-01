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Правительство Армении одобрило открытие кредитной линии - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Правительство Армении одобрило открытие кредитной линии
Правительство Армении одобрило открытие кредитной линии - 01.10.2026, ПРАЙМ
Правительство Армении одобрило открытие кредитной линии
Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание соглашения с Французским агентством развития об открытии для страны кредитной линии на 250... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T10:22+0300
2026-10-01T10:22+0300
финансы
банки
армения
азиатский банк развития
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ЕРЕВАН, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание соглашения с Французским агентством развития об открытии для страны кредитной линии на 250 миллионов евро, которая будет направлена на покрытие дефицита госбюджета, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить предложение о подписании соглашения между Республикой Армения и Французским агентством развития о предоставлении кредитной линии. Поручить министру финансов Армении организовать подписание международного договора", - говорится в постановлении, проект которого представил глава минфина Ваге Ованнисян. В обоснованиях к правительственному решению сообщается, что планируется подписать соглашение о предоставлении Армении кредитной лини на сумму 250 млн евро. Отмечается, что это будет первой субпрограммой поддержки госбюджета в рамках нового трехлетнего проекта, софинансируемого Французским агентством развития и Азиатским банком развития, который является продолжением ранее реализованных программ бюджетного содействия. "Средства бюджетной поддержки будут направлены на финансирование дефицита госбюджета 2026 года, следовательно, своевременное получение кредитных средств имеет важное значение с точки зрения финансирования расходов", - отмечается в обоснованиях. В рамках соглашение правительств Армении рассчитывает также получить софинансирование со стороны Азиатского банка развития на сумму 250 миллионов долларов. Уточняется, что процентная ставка по кредитной линии может быть плавающей или фиксированной.
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финансы, банки, армения, азиатский банк развития
Финансы, Банки, АРМЕНИЯ, Азиатский банк развития
10:22 01.10.2026
 
Правительство Армении одобрило открытие кредитной линии

Правительство Армении одобрило открытие кредитной линии на 250 миллионов евро

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ЕРЕВАН, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание соглашения с Французским агентством развития об открытии для страны кредитной линии на 250 миллионов евро, которая будет направлена на покрытие дефицита госбюджета, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить предложение о подписании соглашения между Республикой Армения и Французским агентством развития о предоставлении кредитной линии. Поручить министру финансов Армении организовать подписание международного договора", - говорится в постановлении, проект которого представил глава минфина Ваге Ованнисян.
В обоснованиях к правительственному решению сообщается, что планируется подписать соглашение о предоставлении Армении кредитной лини на сумму 250 млн евро. Отмечается, что это будет первой субпрограммой поддержки госбюджета в рамках нового трехлетнего проекта, софинансируемого Французским агентством развития и Азиатским банком развития, который является продолжением ранее реализованных программ бюджетного содействия.
"Средства бюджетной поддержки будут направлены на финансирование дефицита госбюджета 2026 года, следовательно, своевременное получение кредитных средств имеет важное значение с точки зрения финансирования расходов", - отмечается в обоснованиях.
В рамках соглашение правительств Армении рассчитывает также получить софинансирование со стороны Азиатского банка развития на сумму 250 миллионов долларов.
Уточняется, что процентная ставка по кредитной линии может быть плавающей или фиксированной.
 
ФинансыБанкиАРМЕНИЯАзиатский банк развития
 
 
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