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Правительство Армении одобрило открытие кредитной линии

Правительство Армении одобрило открытие кредитной линии - 01.10.2026, ПРАЙМ

Правительство Армении одобрило открытие кредитной линии

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание соглашения с Французским агентством развития об открытии для страны кредитной линии на 250... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T10:22+0300

2026-10-01T10:22+0300

2026-10-01T10:22+0300

финансы

банки

армения

азиатский банк развития

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ЕРЕВАН, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание соглашения с Французским агентством развития об открытии для страны кредитной линии на 250 миллионов евро, которая будет направлена на покрытие дефицита госбюджета, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить предложение о подписании соглашения между Республикой Армения и Французским агентством развития о предоставлении кредитной линии. Поручить министру финансов Армении организовать подписание международного договора", - говорится в постановлении, проект которого представил глава минфина Ваге Ованнисян. В обоснованиях к правительственному решению сообщается, что планируется подписать соглашение о предоставлении Армении кредитной лини на сумму 250 млн евро. Отмечается, что это будет первой субпрограммой поддержки госбюджета в рамках нового трехлетнего проекта, софинансируемого Французским агентством развития и Азиатским банком развития, который является продолжением ранее реализованных программ бюджетного содействия. "Средства бюджетной поддержки будут направлены на финансирование дефицита госбюджета 2026 года, следовательно, своевременное получение кредитных средств имеет важное значение с точки зрения финансирования расходов", - отмечается в обоснованиях. В рамках соглашение правительств Армении рассчитывает также получить софинансирование со стороны Азиатского банка развития на сумму 250 миллионов долларов. Уточняется, что процентная ставка по кредитной линии может быть плавающей или фиксированной.

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финансы, банки, армения, азиатский банк развития