https://1prime.ru/20261001/pravitelstvo-873837562.html
Правительство Армении одобрило открытие кредитной линии
Правительство Армении одобрило открытие кредитной линии - 01.10.2026, ПРАЙМ
Правительство Армении одобрило открытие кредитной линии
Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание соглашения с Французским агентством развития об открытии для страны кредитной линии на 250... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T10:22+0300
2026-10-01T10:22+0300
2026-10-01T10:22+0300
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банки
армения
азиатский банк развития
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ЕРЕВАН, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание соглашения с Французским агентством развития об открытии для страны кредитной линии на 250 миллионов евро, которая будет направлена на покрытие дефицита госбюджета, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить предложение о подписании соглашения между Республикой Армения и Французским агентством развития о предоставлении кредитной линии. Поручить министру финансов Армении организовать подписание международного договора", - говорится в постановлении, проект которого представил глава минфина Ваге Ованнисян.
В обоснованиях к правительственному решению сообщается, что планируется подписать соглашение о предоставлении Армении кредитной лини на сумму 250 млн евро. Отмечается, что это будет первой субпрограммой поддержки госбюджета в рамках нового трехлетнего проекта, софинансируемого Французским агентством развития и Азиатским банком развития, который является продолжением ранее реализованных программ бюджетного содействия.
"Средства бюджетной поддержки будут направлены на финансирование дефицита госбюджета 2026 года, следовательно, своевременное получение кредитных средств имеет важное значение с точки зрения финансирования расходов", - отмечается в обоснованиях.
В рамках соглашение правительств Армении рассчитывает также получить софинансирование со стороны Азиатского банка развития на сумму 250 миллионов долларов.
Уточняется, что процентная ставка по кредитной линии может быть плавающей или фиксированной.
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финансы, банки, армения, азиатский банк развития
Финансы, Банки, АРМЕНИЯ, Азиатский банк развития
Правительство Армении одобрило открытие кредитной линии
Правительство Армении одобрило открытие кредитной линии на 250 миллионов евро
ЕРЕВАН, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание соглашения с Французским агентством развития об открытии для страны кредитной линии на 250 миллионов евро, которая будет направлена на покрытие дефицита госбюджета, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить предложение о подписании соглашения между Республикой Армения и Французским агентством развития о предоставлении кредитной линии. Поручить министру финансов Армении организовать подписание международного договора", - говорится в постановлении, проект которого представил глава минфина Ваге Ованнисян.
В обоснованиях к правительственному решению сообщается, что планируется подписать соглашение о предоставлении Армении кредитной лини на сумму 250 млн евро. Отмечается, что это будет первой субпрограммой поддержки госбюджета в рамках нового трехлетнего проекта, софинансируемого Французским агентством развития и Азиатским банком развития, который является продолжением ранее реализованных программ бюджетного содействия.
"Средства бюджетной поддержки будут направлены на финансирование дефицита госбюджета 2026 года, следовательно, своевременное получение кредитных средств имеет важное значение с точки зрения финансирования расходов", - отмечается в обоснованиях.
В рамках соглашение правительств Армении рассчитывает также получить софинансирование со стороны Азиатского банка развития на сумму 250 миллионов долларов.
Уточняется, что процентная ставка по кредитной линии может быть плавающей или фиксированной.