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Правительство заложило 2,4 млрд рублей на геологоразведку в Японском море

Правительство заложило 2,4 млрд рублей на геологоразведку в Японском море - 01.10.2026, ПРАЙМ

Правительство заложило 2,4 млрд рублей на геологоразведку в Японском море

Правительство России заложило 2,4 миллиарда рублей субсидий "Росгеологии" на проведение геологоразведочных работ на углеводороды на шельфе Японского моря и... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:26+0300

2026-10-01T11:26+0300

2026-10-01T11:26+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России заложило 2,4 миллиарда рублей субсидий "Росгеологии" на проведение геологоразведочных работ на углеводороды на шельфе Японского моря и прилегающих территориях в 2027-2028 годах, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Правительство в среду внесло проект трехлетнего бюджета в Госдуму. "Субсидия акционерному обществу "Росгеология", г. Москва, в целях проведения геолого-разведочных работ на углеводородное сырье на шельфе Японского моря и прилегающих территориях: в 2027 году - 1 620,0 миллиона рублей, в 2028 году - 776,0 миллионов рублей", - говорится в документе. Россия и КНДР договорились в 2023 году о совместной морской разведке углеводородов, сообщало Минприроды РФ.

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