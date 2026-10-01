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Правительство направит 32,6 миллиарда рублей на геологический проект - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Правительство направит 32,6 миллиарда рублей на геологический проект
Правительство направит 32,6 миллиарда рублей на геологический проект - 01.10.2026, ПРАЙМ
Правительство направит 32,6 миллиарда рублей на геологический проект
Правительство России в 2027-2029 годах планирует направить из федерального бюджета более 32,6 миллиарда рублей на проект "Геология: Возрождение легенды",... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:26+0300
2026-10-01T11:26+0300
россия
дальний восток
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России в 2027-2029 годах планирует направить из федерального бюджета более 32,6 миллиарда рублей на проект "Геология: Возрождение легенды", следует из материалов к проекту бюджета РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Правительство в среду внесло проект трехлетнего бюджета в Госдуму. В 2026 году финансирование проекта предусмотрено в объеме 14,08 миллиарда рублей. В следующем году в него планируется вложить 14,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. В 2028 году на реализацию геологического проекта будет направлено 8,89 миллиарда рублей, а в 2029 году - 8,95 миллиарда. Первый этап проекта "Геология: Возрождение легенды" начался в 2022, а завершился в 2024 году. Второй этап стартовал в 2025 году. В него вошли программы геологического изучения Сибири и Дальнего Востока. Проект рассчитан до 2030 года.
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россия, дальний восток, госдума
РОССИЯ, Дальний Восток, Госдума
11:26 01.10.2026
 
Правительство направит 32,6 миллиарда рублей на геологический проект

Правительство направит 32,6 миллиарда рублей на проект "Геология: Возрождение легенды"

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России в 2027-2029 годах планирует направить из федерального бюджета более 32,6 миллиарда рублей на проект "Геология: Возрождение легенды", следует из материалов к проекту бюджета РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
Правительство в среду внесло проект трехлетнего бюджета в Госдуму.
В 2026 году финансирование проекта предусмотрено в объеме 14,08 миллиарда рублей.
В следующем году в него планируется вложить 14,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. В 2028 году на реализацию геологического проекта будет направлено 8,89 миллиарда рублей, а в 2029 году - 8,95 миллиарда.
Первый этап проекта "Геология: Возрождение легенды" начался в 2022, а завершился в 2024 году. Второй этап стартовал в 2025 году. В него вошли программы геологического изучения Сибири и Дальнего Востока. Проект рассчитан до 2030 года.
 
РОССИЯДальний ВостокГосдума
 
 
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