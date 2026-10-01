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Кабмин предложил учитывать поставки газа населению через посредников в НДПИ - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Кабмин предложил учитывать поставки газа населению через посредников в НДПИ
Кабмин предложил учитывать поставки газа населению через посредников в НДПИ - 01.10.2026, ПРАЙМ
Кабмин предложил учитывать поставки газа населению через посредников в НДПИ
Правительство России предлагает учитывать при расчете надбавки к НДПИ на газ поставки населению не только напрямую от производителей, но и через посредников,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:08+0300
2026-10-01T13:12+0300
газ
россия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России предлагает учитывать при расчете надбавки к НДПИ на газ поставки населению не только напрямую от производителей, но и через посредников, следует из пояснительной записки к законопроекту, вносящему поправки в Налоговый кодекс. Как следует из пояснительной записки к документу, данная мера нужна для исключения неоднозначного толкования абзаца пятого пункта 19 статьи 343 Налогового кодекса и обеспечения полноты учета объема реализации газа. При этом уточняется порядок определения используемого для определения коэффициента Ккг2024 показателя Viнас, предусматривающего учет объемов реализации газа населению в случае отсутствия у налогоплательщика прямой реализации газа населению, говорится в пояснительной записке. Коэффициент Ккг2024 увеличивает базовую сумму НДПИ по газу и рассчитывается по формуле, в которой используются несколько показателей. Среди них - совокупный объем реализации газа населению, Viнас. Однако он не учитывает поставки, которые производились через посредников.
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40
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газ, россия
Газ, РОССИЯ
12:08 01.10.2026 (обновлено: 13:12 01.10.2026)
 
Кабмин предложил учитывать поставки газа населению через посредников в НДПИ

Правительство предложило учитывать при расчете надбавки к НДПИ поставки населению

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России предлагает учитывать при расчете надбавки к НДПИ на газ поставки населению не только напрямую от производителей, но и через посредников, следует из пояснительной записки к законопроекту, вносящему поправки в Налоговый кодекс.
Как следует из пояснительной записки к документу, данная мера нужна для исключения неоднозначного толкования абзаца пятого пункта 19 статьи 343 Налогового кодекса и обеспечения полноты учета объема реализации газа. При этом уточняется порядок определения используемого для определения коэффициента Ккг2024 показателя Viнас, предусматривающего учет объемов реализации газа населению в случае отсутствия у налогоплательщика прямой реализации газа населению, говорится в пояснительной записке.
Коэффициент Ккг2024 увеличивает базовую сумму НДПИ по газу и рассчитывается по формуле, в которой используются несколько показателей. Среди них - совокупный объем реализации газа населению, Viнас. Однако он не учитывает поставки, которые производились через посредников.
 
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