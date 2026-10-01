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На литий-ионные системы накопления энергии выделят 16,7 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
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На литий-ионные системы накопления энергии выделят 16,7 миллиарда рублей
На литий-ионные системы накопления энергии выделят 16,7 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На литий-ионные системы накопления энергии выделят 16,7 миллиарда рублей
Правительство России заложило в федеральный бюджет расходы на проект "Новые технологии и производства литий-ионных и постлитиевых систем накопления... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:51+0300
2026-10-01T13:31+0300
дальний восток
россети
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России заложило в федеральный бюджет расходы на проект "Новые технологии и производства литий-ионных и постлитиевых систем накопления электроэнергии" порядка 16,7 миллиарда рублей на 2027-2029 годы, следует из материалов к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку. Так, согласно документу, в 2026 году это направление профинансировано на 2,4 миллиарда рублей. В 2027 году ожидается выделение 2,8 миллиарда рублей, в 2028 году - 5,9 миллиарда рублей, а в 2029 году - почти 8 миллиардов. "Россети" уже реализуют проекты по установке систем накопления энергии на юге России. Обсуждается также их внедрение совместно с возобновляемыми источниками энергии на Дальнем Востоке.
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40
192
40
ПРАЙМ
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5
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дальний восток, россети
Дальний Восток, Россети
12:51 01.10.2026 (обновлено: 13:31 01.10.2026)
 
На литий-ионные системы накопления энергии выделят 16,7 миллиарда рублей

На литий-ионные системы накопления энергии выделят 16,7 миллиарда рублей

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России заложило в федеральный бюджет расходы на проект "Новые технологии и производства литий-ионных и постлитиевых систем накопления электроэнергии" порядка 16,7 миллиарда рублей на 2027-2029 годы, следует из материалов к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку.
Так, согласно документу, в 2026 году это направление профинансировано на 2,4 миллиарда рублей. В 2027 году ожидается выделение 2,8 миллиарда рублей, в 2028 году - 5,9 миллиарда рублей, а в 2029 году - почти 8 миллиардов.
"Россети" уже реализуют проекты по установке систем накопления энергии на юге России. Обсуждается также их внедрение совместно с возобновляемыми источниками энергии на Дальнем Востоке.
 
Дальний ВостокРоссети
 
 
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