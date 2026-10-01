https://1prime.ru/20261001/pravitelstvo-873847405.html

На литий-ионные системы накопления энергии выделят 16,7 миллиарда рублей

На литий-ионные системы накопления энергии выделят 16,7 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

На литий-ионные системы накопления энергии выделят 16,7 миллиарда рублей

Правительство России заложило в федеральный бюджет расходы на проект "Новые технологии и производства литий-ионных и постлитиевых систем накопления... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T12:51+0300

2026-10-01T12:51+0300

2026-10-01T13:31+0300

дальний восток

россети

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873847405.jpg?1790850675

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России заложило в федеральный бюджет расходы на проект "Новые технологии и производства литий-ионных и постлитиевых систем накопления электроэнергии" порядка 16,7 миллиарда рублей на 2027-2029 годы, следует из материалов к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку. Так, согласно документу, в 2026 году это направление профинансировано на 2,4 миллиарда рублей. В 2027 году ожидается выделение 2,8 миллиарда рублей, в 2028 году - 5,9 миллиарда рублей, а в 2029 году - почти 8 миллиардов. "Россети" уже реализуют проекты по установке систем накопления энергии на юге России. Обсуждается также их внедрение совместно с возобновляемыми источниками энергии на Дальнем Востоке.

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дальний восток, россети