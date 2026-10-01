Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство скорректировало значение оптовой цены авиакеросина - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/pravitelstvo-873847469.html
Правительство скорректировало значение оптовой цены авиакеросина
Правительство скорректировало значение оптовой цены авиакеросина - 01.10.2026, ПРАЙМ
Правительство скорректировало значение оптовой цены авиакеросина
Правительство России скорректировало условное (индикативное) значение средней оптовой цены реализации авиакеросина на внутреннем рынке, используемое в формуле... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:51+0300
2026-10-01T13:31+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873847469.jpg?1790850686
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России скорректировало условное (индикативное) значение средней оптовой цены реализации авиакеросина на внутреннем рынке, используемое в формуле расчета керосинового демпфера, на следующий год - до 71 650 рублей с 70 тысяч, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс РФ. Согласно представленным материалам, в 2027 году предлагается установить условное (индикативное) значение оптовой цены авиакеросина, реализуемого на территории России и необходимого для расчета формулы керосинового демпфера, на уровне в 71 650 рублей, вместо установленных ранее 70 тысяч рублей. На 2028 год индикатор планируется также увеличить - с представленных ранее 72 800 рублей до 74 500 рублей. Помимо этого, правительство установило и новое значение средней оптовой цены на 2029 год в размере 77 500 рублей за тонну. Условная (индикативная) оптовая цена авиакеросина - фиксированный параметр, который используется в формуле расчета демпфера на нефтяное сырье, направленное на переработку. Демпфирующий механизм для авиакеросина действует в России с сентября 2021 года и используется для сдерживания затрат авиакомпаний на топливо. Если экспортная цена авиакеросина выше установленной отсечки, государство компенсирует авиакомпаниям часть этой разницы, чтобы сдерживать конечную стоимость топлива для перевозчиков. При этом особенность этого механизма состоит в том, что выплаты получает не производитель керосина, а его потребитель - авиакомпании.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
12:51 01.10.2026 (обновлено: 13:31 01.10.2026)
 
Правительство скорректировало значение оптовой цены авиакеросина

Правительство скорректировало значение оптовой цены авиакеросина на 2028 год

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России скорректировало условное (индикативное) значение средней оптовой цены реализации авиакеросина на внутреннем рынке, используемое в формуле расчета керосинового демпфера, на следующий год - до 71 650 рублей с 70 тысяч, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс РФ.
Согласно представленным материалам, в 2027 году предлагается установить условное (индикативное) значение оптовой цены авиакеросина, реализуемого на территории России и необходимого для расчета формулы керосинового демпфера, на уровне в 71 650 рублей, вместо установленных ранее 70 тысяч рублей.
На 2028 год индикатор планируется также увеличить - с представленных ранее 72 800 рублей до 74 500 рублей. Помимо этого, правительство установило и новое значение средней оптовой цены на 2029 год в размере 77 500 рублей за тонну.
Условная (индикативная) оптовая цена авиакеросина - фиксированный параметр, который используется в формуле расчета демпфера на нефтяное сырье, направленное на переработку.
Демпфирующий механизм для авиакеросина действует в России с сентября 2021 года и используется для сдерживания затрат авиакомпаний на топливо. Если экспортная цена авиакеросина выше установленной отсечки, государство компенсирует авиакомпаниям часть этой разницы, чтобы сдерживать конечную стоимость топлива для перевозчиков.
При этом особенность этого механизма состоит в том, что выплаты получает не производитель керосина, а его потребитель - авиакомпании.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала