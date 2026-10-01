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Правительство скорректировало значение оптовой цены авиакеросина

Правительство скорректировало значение оптовой цены авиакеросина - 01.10.2026, ПРАЙМ

Правительство скорректировало значение оптовой цены авиакеросина

Правительство России скорректировало условное (индикативное) значение средней оптовой цены реализации авиакеросина на внутреннем рынке, используемое в формуле... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T12:51+0300

2026-10-01T12:51+0300

2026-10-01T13:31+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России скорректировало условное (индикативное) значение средней оптовой цены реализации авиакеросина на внутреннем рынке, используемое в формуле расчета керосинового демпфера, на следующий год - до 71 650 рублей с 70 тысяч, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс РФ. Согласно представленным материалам, в 2027 году предлагается установить условное (индикативное) значение оптовой цены авиакеросина, реализуемого на территории России и необходимого для расчета формулы керосинового демпфера, на уровне в 71 650 рублей, вместо установленных ранее 70 тысяч рублей. На 2028 год индикатор планируется также увеличить - с представленных ранее 72 800 рублей до 74 500 рублей. Помимо этого, правительство установило и новое значение средней оптовой цены на 2029 год в размере 77 500 рублей за тонну. Условная (индикативная) оптовая цена авиакеросина - фиксированный параметр, который используется в формуле расчета демпфера на нефтяное сырье, направленное на переработку. Демпфирующий механизм для авиакеросина действует в России с сентября 2021 года и используется для сдерживания затрат авиакомпаний на топливо. Если экспортная цена авиакеросина выше установленной отсечки, государство компенсирует авиакомпаниям часть этой разницы, чтобы сдерживать конечную стоимость топлива для перевозчиков. При этом особенность этого механизма состоит в том, что выплаты получает не производитель керосина, а его потребитель - авиакомпании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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