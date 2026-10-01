Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство выделит более 155 миллиардов рублей на развитие энергетики - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/pravitelstvo-873848902.html
Правительство выделит более 155 миллиардов рублей на развитие энергетики
Правительство выделит более 155 миллиардов рублей на развитие энергетики - 01.10.2026, ПРАЙМ
Правительство выделит более 155 миллиардов рублей на развитие энергетики
Правительство РФ планирует в 2026-2029 годах выделить 155,7 миллиарда рублей на государственную программу "Развитие энергетики", следует из паспорта... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:28+0300
2026-10-01T13:37+0300
правительство рф
бюджет
энергетика
развитие
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873848902.jpg?1790851064
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует в 2026-2029 годах выделить 155,7 миллиарда рублей на государственную программу "Развитие энергетики", следует из паспорта соответствующей программы. Согласно представленной таблице, в 2026 году объем финансирования оценивается в размере 48,833 миллиарда рублей, в следующем году он ожидается на уровне 39,345 миллиарда рублей, в 2028 году - 33,152 миллиарда рублей, в 2029 году - 34,319 миллиарда. Таким образом, общий объем вложений планируется на уровне 155,649 миллиарда рублей. На реализацию федерального проекта "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией" в 2026 году заложено 12,46 миллиарда рублей, в 2027 году - 9,739 миллиарда рублей, в 2028 году - 10,868 миллиарда, в 2029 году - 11,88 миллиарда. Федеральный проект "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата" предполагает суммарные инвестиции в размере 28,646 миллиарда рублей на 2026-2029 годы. Финансирование комплекса процессных мероприятий "Возмещение территориальным сетевым организациям недополученных доходов, вызванных установлением необоснованных тарифных решений", может превысить 44 миллиарда рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
правительство рф, бюджет, энергетика, развитие
Правительство РФ, бюджет, энергетика, развитие
13:28 01.10.2026 (обновлено: 13:37 01.10.2026)
 
Правительство выделит более 155 миллиардов рублей на развитие энергетики

Правительство в 2026-2029 годах выделит 155,7 миллиарда рублей на развитие энергетики

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует в 2026-2029 годах выделить 155,7 миллиарда рублей на государственную программу "Развитие энергетики", следует из паспорта соответствующей программы.
Согласно представленной таблице, в 2026 году объем финансирования оценивается в размере 48,833 миллиарда рублей, в следующем году он ожидается на уровне 39,345 миллиарда рублей, в 2028 году - 33,152 миллиарда рублей, в 2029 году - 34,319 миллиарда.
Таким образом, общий объем вложений планируется на уровне 155,649 миллиарда рублей.
На реализацию федерального проекта "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией" в 2026 году заложено 12,46 миллиарда рублей, в 2027 году - 9,739 миллиарда рублей, в 2028 году - 10,868 миллиарда, в 2029 году - 11,88 миллиарда.
Федеральный проект "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата" предполагает суммарные инвестиции в размере 28,646 миллиарда рублей на 2026-2029 годы.
Финансирование комплекса процессных мероприятий "Возмещение территориальным сетевым организациям недополученных доходов, вызванных установлением необоснованных тарифных решений", может превысить 44 миллиарда рублей.
 
Правительство РФбюджетэнергетикаразвитие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала