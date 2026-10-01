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Правительство выделит более 155 миллиардов рублей на развитие энергетики

Правительство выделит более 155 миллиардов рублей на развитие энергетики - 01.10.2026, ПРАЙМ

Правительство выделит более 155 миллиардов рублей на развитие энергетики

Правительство РФ планирует в 2026-2029 годах выделить 155,7 миллиарда рублей на государственную программу "Развитие энергетики", следует из паспорта... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T13:28+0300

2026-10-01T13:28+0300

2026-10-01T13:37+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует в 2026-2029 годах выделить 155,7 миллиарда рублей на государственную программу "Развитие энергетики", следует из паспорта соответствующей программы. Согласно представленной таблице, в 2026 году объем финансирования оценивается в размере 48,833 миллиарда рублей, в следующем году он ожидается на уровне 39,345 миллиарда рублей, в 2028 году - 33,152 миллиарда рублей, в 2029 году - 34,319 миллиарда. Таким образом, общий объем вложений планируется на уровне 155,649 миллиарда рублей. На реализацию федерального проекта "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией" в 2026 году заложено 12,46 миллиарда рублей, в 2027 году - 9,739 миллиарда рублей, в 2028 году - 10,868 миллиарда, в 2029 году - 11,88 миллиарда. Федеральный проект "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата" предполагает суммарные инвестиции в размере 28,646 миллиарда рублей на 2026-2029 годы. Финансирование комплекса процессных мероприятий "Возмещение территориальным сетевым организациям недополученных доходов, вызванных установлением необоснованных тарифных решений", может превысить 44 миллиарда рублей.

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правительство рф, бюджет, энергетика, развитие