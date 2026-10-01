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Правительство сохранит налоговые льготы для IT-компаний в полном объеме - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Правительство сохранит налоговые льготы для IT-компаний в полном объеме
Правительство сохранит налоговые льготы для IT-компаний в полном объеме - 01.10.2026, ПРАЙМ
Правительство сохранит налоговые льготы для IT-компаний в полном объеме
Правительство в рамках федерального бюджета на 2027-2029 годы сохранит налоговые льготы для IT-компаний в полном объеме, сообщили в аппарате вице-премьера РФ... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:31+0300
2026-10-01T13:43+0300
технологии
бизнес
дмитрий григоренко
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873849102.jpg?1790851380
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство в рамках федерального бюджета на 2027-2029 годы сохранит налоговые льготы для IT-компаний в полном объеме, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "В проекте федерального бюджета нет норм, предусматривающих отмену льгот для ИТ-отрасли. Правительство сохраняет налоговые льготы для ИТ-компаний в полном объеме", - говорится в сообщении. Отмечается, что в России действует широкий комплекс мер поддержки для IT-отрасли, включая льготную ставку по налогу на прибыль и пониженный тариф страховых взносов. В аппарате отметили, что отрасль продолжает динамично развиваться. По итогам 2025 года выручка IT-компаний увеличилась на 14% и составила 13,973 триллиона рублей. Минцифры считает, что действующие IT-льготы доказали свою эффективность и обеспечивают положительный эффект для бюджета. "Министерство предлагает сохранить существующие условия без изменений. В документах, внесенных правительством, положений, пересматривающих условия льгот, нет", - прокомментировало ведомство. В комментарии отмечается, что IT-льготы доступны компаниям, которые получают не менее 70% своего дохода от IT-деятельности. При определении этих 70% учитываются доходы от операций между взаимозависимыми компаниями. Таким образом, льготы могут получать технологические "дочки" в составе крупных холдингов. По мнению Минцифры, такая мера позволяет отрасли динамично развиваться. Правительство РФ в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Его ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
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технологии, бизнес, дмитрий григоренко, госдума
Технологии, Бизнес, Дмитрий Григоренко, Госдума
13:31 01.10.2026 (обновлено: 13:43 01.10.2026)
 
Правительство сохранит налоговые льготы для IT-компаний в полном объеме

Минцифры: правительство сохранит налоговые льготы для IT-компаний в полном объеме

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство в рамках федерального бюджета на 2027-2029 годы сохранит налоговые льготы для IT-компаний в полном объеме, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"В проекте федерального бюджета нет норм, предусматривающих отмену льгот для ИТ-отрасли. Правительство сохраняет налоговые льготы для ИТ-компаний в полном объеме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в России действует широкий комплекс мер поддержки для IT-отрасли, включая льготную ставку по налогу на прибыль и пониженный тариф страховых взносов.
В аппарате отметили, что отрасль продолжает динамично развиваться. По итогам 2025 года выручка IT-компаний увеличилась на 14% и составила 13,973 триллиона рублей.
Минцифры считает, что действующие IT-льготы доказали свою эффективность и обеспечивают положительный эффект для бюджета. "Министерство предлагает сохранить существующие условия без изменений. В документах, внесенных правительством, положений, пересматривающих условия льгот, нет", - прокомментировало ведомство.
В комментарии отмечается, что IT-льготы доступны компаниям, которые получают не менее 70% своего дохода от IT-деятельности. При определении этих 70% учитываются доходы от операций между взаимозависимыми компаниями. Таким образом, льготы могут получать технологические "дочки" в составе крупных холдингов. По мнению Минцифры, такая мера позволяет отрасли динамично развиваться.
Правительство РФ в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Его ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
 
ТехнологииБизнесДмитрий ГригоренкоГосдума
 
 
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