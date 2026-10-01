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Правительство уточнило значение оптовой цены топлива в формуле демпфера - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Правительство уточнило значение оптовой цены топлива в формуле демпфера
Правительство уточнило значение оптовой цены топлива в формуле демпфера - 01.10.2026, ПРАЙМ
Правительство уточнило значение оптовой цены топлива в формуле демпфера
Правительство России скорректировало условное (индикативное) значение средней оптовой цены реализации бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:37+0300
2026-10-01T14:44+0300
россия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России скорректировало условное (индикативное) значение средней оптовой цены реализации бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, используемое в формуле расчета топливного демпфера, на следующий год, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс РФ. Согласно представленным материалам, в 2027 году предлагается установить условное (индикативное) значение оптовой цены топлива, реализуемого на территории России и необходимого для расчета формулы топливного демпфера, для бензина - на уровне в 66 350 рублей вместо установленных ранее 64 200 рублей. А значение для дизельного топлива предлагается скорректировать с 60 750 до 62 800 рублей. На 2028 год индикатор бензина планируется также увеличить - с представленных ранее 66 100 рублей до 69 тысяч рублей, дизельного топлива - с 62 600 рулей до 65 300 рублей. Помимо этого, правительство установило и новое значение средней оптовой цены на 2029 год: на бензин - в размере 71 750 рублей за тонну, на дизельное топливо - 67 900 рублей за тонну. Условная (индикативная) оптовая цена топлива - фиксированный параметр, который используется в формуле расчета демпфера на нефтяное сырье, направленное на переработку. Демпфирующий механизм заработал в России в 2019 году для сдерживания внутренних цен на производимое в стране топливо. Государство компенсирует компаниям часть разницы цен в случае, если экспортная стоимость бензина или дизельного топлива выше условной внутрироссийской (индикативной), указанной в Налоговом кодексе. В противном случае, если внутрироссийские цены выше экспортных, нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Этим летом в России также начал действовать демпфер и на импортный бензин, кроме того, с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года предусматривается выплата по тому же механизму в отношении средних дистиллятов, реализуемых на внутреннем рынке. Кроме того, импортный демпфер был распространен на дизельное топливо, но он действует лишь в случае установления запрета на экспорт дизтоплива, средних дистиллятов и авиационного керосина.
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96
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192
40
192
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40
192
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россия
РОССИЯ
14:37 01.10.2026 (обновлено: 14:44 01.10.2026)
 
Правительство уточнило значение оптовой цены топлива в формуле демпфера

Кабмин уточнил значение средней оптовой цены топлива в 2027 году в формуле демпфера

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России скорректировало условное (индикативное) значение средней оптовой цены реализации бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, используемое в формуле расчета топливного демпфера, на следующий год, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс РФ.
Согласно представленным материалам, в 2027 году предлагается установить условное (индикативное) значение оптовой цены топлива, реализуемого на территории России и необходимого для расчета формулы топливного демпфера, для бензина - на уровне в 66 350 рублей вместо установленных ранее 64 200 рублей. А значение для дизельного топлива предлагается скорректировать с 60 750 до 62 800 рублей.
На 2028 год индикатор бензина планируется также увеличить - с представленных ранее 66 100 рублей до 69 тысяч рублей, дизельного топлива - с 62 600 рулей до 65 300 рублей.
Помимо этого, правительство установило и новое значение средней оптовой цены на 2029 год: на бензин - в размере 71 750 рублей за тонну, на дизельное топливо - 67 900 рублей за тонну.
Условная (индикативная) оптовая цена топлива - фиксированный параметр, который используется в формуле расчета демпфера на нефтяное сырье, направленное на переработку.
Демпфирующий механизм заработал в России в 2019 году для сдерживания внутренних цен на производимое в стране топливо. Государство компенсирует компаниям часть разницы цен в случае, если экспортная стоимость бензина или дизельного топлива выше условной внутрироссийской (индикативной), указанной в Налоговом кодексе.
В противном случае, если внутрироссийские цены выше экспортных, нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.
Этим летом в России также начал действовать демпфер и на импортный бензин, кроме того, с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года предусматривается выплата по тому же механизму в отношении средних дистиллятов, реализуемых на внутреннем рынке.
Кроме того, импортный демпфер был распространен на дизельное топливо, но он действует лишь в случае установления запрета на экспорт дизтоплива, средних дистиллятов и авиационного керосина.
 
РОССИЯ
 
 
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