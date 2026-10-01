https://1prime.ru/20261001/pravitelstvo-873856991.html

Правительство ожидает роста потребления метана как моторного топлива

Правительство ожидает роста потребления метана как моторного топлива - 01.10.2026, ПРАЙМ

Правительство ожидает роста потребления метана как моторного топлива

Правительство России заложило в государственную программу "Развитие энергетики" рост потребления метана как моторного топлива почти в два раза по сравнению с... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:49+0300

2026-10-01T14:49+0300

2026-10-01T14:55+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873856991.jpg?1790855716

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России заложило в государственную программу "Развитие энергетики" рост потребления метана как моторного топлива почти в два раза по сравнению с 2025 годом, до 5,15 миллиарда кубометров, следует из паспорта госпрограммы. Согласно приложенной таблице, в прошлом году объем потребления метана на транспорте в России составил 2,61 миллиарда кубометров, по итогам текущего он увеличится до 4,09 миллиарда, а в 2027 году снизится до 3,66 миллиарда кубометров. Дальше - в 2028 и 2029 годах - показатель вернется к росту: сначала до 4,35 миллиарда, а затем до 5,15 миллиарда кубометров. Таким образом, по сравнению с 2025 годом потребление метана как моторного топлива в России практически удвоится.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия