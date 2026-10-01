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Правительство ожидает роста потребления метана как моторного топлива - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Правительство ожидает роста потребления метана как моторного топлива
Правительство ожидает роста потребления метана как моторного топлива - 01.10.2026, ПРАЙМ
Правительство ожидает роста потребления метана как моторного топлива
Правительство России заложило в государственную программу "Развитие энергетики" рост потребления метана как моторного топлива почти в два раза по сравнению с... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:49+0300
2026-10-01T14:55+0300
россия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России заложило в государственную программу "Развитие энергетики" рост потребления метана как моторного топлива почти в два раза по сравнению с 2025 годом, до 5,15 миллиарда кубометров, следует из паспорта госпрограммы. Согласно приложенной таблице, в прошлом году объем потребления метана на транспорте в России составил 2,61 миллиарда кубометров, по итогам текущего он увеличится до 4,09 миллиарда, а в 2027 году снизится до 3,66 миллиарда кубометров. Дальше - в 2028 и 2029 годах - показатель вернется к росту: сначала до 4,35 миллиарда, а затем до 5,15 миллиарда кубометров. Таким образом, по сравнению с 2025 годом потребление метана как моторного топлива в России практически удвоится.
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россия
РОССИЯ
14:49 01.10.2026 (обновлено: 14:55 01.10.2026)
 
Правительство ожидает роста потребления метана как моторного топлива

Кабмин ожидает роста потребления метана как моторного топлива в РФ почти вдвое к 2029 году

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России заложило в государственную программу "Развитие энергетики" рост потребления метана как моторного топлива почти в два раза по сравнению с 2025 годом, до 5,15 миллиарда кубометров, следует из паспорта госпрограммы.
Согласно приложенной таблице, в прошлом году объем потребления метана на транспорте в России составил 2,61 миллиарда кубометров, по итогам текущего он увеличится до 4,09 миллиарда, а в 2027 году снизится до 3,66 миллиарда кубометров.
Дальше - в 2028 и 2029 годах - показатель вернется к росту: сначала до 4,35 миллиарда, а затем до 5,15 миллиарда кубометров. Таким образом, по сравнению с 2025 годом потребление метана как моторного топлива в России практически удвоится.
 
РОССИЯ
 
 
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