https://1prime.ru/20261001/pravitelstvo-873871023.html

В бюджет заложили семь триллионов рублей доходов от НДПИ на нефть и газ

В бюджет заложили семь триллионов рублей доходов от НДПИ на нефть и газ - 01.10.2026, ПРАЙМ

В бюджет заложили семь триллионов рублей доходов от НДПИ на нефть и газ

Правительство России заложило в бюджет 7 триллионов рублей доходов от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и газ в 2027 году, следует из... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:38+0300

2026-10-01T18:38+0300

2026-10-01T18:46+0300

газ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873871023.jpg?1790869590

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России заложило в бюджет 7 триллионов рублей доходов от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и газ в 2027 году, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Согласно представленной таблице, в 2027 году объем поступлений от НДПИ на нефть составит 6,04 триллиона рублей, на газ - 1,01 триллиона рублей, в 2028 году - 6,31 и 1,05 триллиона рублей соответственно, а в 2029 году - 6,4 триллиона и 1,1 триллиона рублей. Поступления от НДПИ на газовый конденсат в 2027 году ожидаются на уровне 592,9 миллиарда рублей, в 2028 году - 609,3 миллиарда, в 2029 году - 618 миллиардов рублей. Помимо этого, в документе приводится оценка доходов от НДПИ на 2026 год: на нефть - на уровне 7,3 триллиона рублей, на газ - 936 миллиардов рублей, на газовый конденсат - 615,5 миллиарда рублей. Среди других поступлений в бюджет от нефти также указан налог на дополнительный доход (НДД), на который были переведены некоторые месторождения нефти в России. Поступления в бюджет ожидаются на уровне 1,34 триллиона рублей в 2026 году, 1,12 триллиона рублей в 2027 году, 1,3 триллиона в 2028 году и 1,33 триллиона рублей в 2029 году. НДД был введен с 2019 года, чтобы стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях, а также инвестировать в разработку новых. Режим НДД включает в себя пять групп. В отличие от НДПИ, налог на дополнительный доход взимается с финансового результата - с дохода от продаж за вычетом расходов на добычу и транспортировку. Ставка НДД - 50%. Объем поступлений в бюджет России от вывозной пошлины на природный газ в 2026 году ожидается на уровне 607,6 миллиарда рублей, в 2027 году - 547,1 миллиарда, в 2028 году - 453,4 миллиарда, в 2029 году - 618 миллиардов рублей. Совокупные выплаты по топливному демпферу в России в 2026 году оцениваются в 3,24 триллиона рублей. На 2026 год правительство заложило их на уровне 3,24 триллиона рублей, на 2027 год - 2,31 триллиона, на 2028 год - 2,11 триллиона, на 2029 год - 2,22 триллиона рублей.

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