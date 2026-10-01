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В США заявили о намерении призвать страны ЕС высвободить запасы дизтоплива
В США заявили о намерении призвать страны ЕС высвободить запасы дизтоплива - 01.10.2026, ПРАЙМ
В США заявили о намерении призвать страны ЕС высвободить запасы дизтоплива
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что на встрече с лидерами Евросоюза планирует призвать их высвободить часть запасов дизтоплива. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:49+0300
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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что на встрече с лидерами Евросоюза планирует призвать их высвободить часть запасов дизтоплива. "У европейцев есть запасы дизтоплива, и, по нашему мнению, им, следует высвободить часть этих запасов, если они сталкиваются с резким ростом цен в Европе. Сегодня я встречусь с официальными лицами и коллегами из Европейского союза и передам им тот же посыл", - сказал Грир в интервью агентству Блумберг. По словам Грира, цены на дизель остаются высокими, однако американские власти считают их нынешний скачок временным. При этом он добавил, что цены на топливо в Европе выше, чем в США. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что раздумывает над запретом на экспорт дизтоплива. При этом в администрации США признают, что такое решение может повысить цены на "другие вещи", признал он.
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мировая экономика, сша, европа, дональд трамп, ес
Мировая экономика, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, ЕС
В США заявили о намерении призвать страны ЕС высвободить запасы дизтоплива
Торгпред США Грир заявил, что намерен призвать страны ЕС высвободить их запасы дизтоплива
ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что на встрече с лидерами Евросоюза планирует призвать их высвободить часть запасов дизтоплива.
"У европейцев есть запасы дизтоплива, и, по нашему мнению, им, следует высвободить часть этих запасов, если они сталкиваются с резким ростом цен в Европе. Сегодня я встречусь с официальными лицами и коллегами из Европейского союза и передам им тот же посыл", - сказал Грир в интервью агентству Блумберг.
По словам Грира, цены на дизель остаются высокими, однако американские власти считают их нынешний скачок временным. При этом он добавил, что цены на топливо в Европе выше, чем в США.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что раздумывает над запретом на экспорт дизтоплива. При этом в администрации США признают, что такое решение может повысить цены на "другие вещи", признал он.