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В Приангарье отремонтируют портовые сооружения в 2027 году - 01.10.2026, ПРАЙМ
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В Приангарье отремонтируют портовые сооружения в 2027 году
В Приангарье отремонтируют портовые сооружения в 2027 году - 01.10.2026, ПРАЙМ
В Приангарье отремонтируют портовые сооружения в 2027 году
Портовые сооружения в поселке Порт Байкал Иркутской области капитально отремонтируют в 2027 году, на это в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:58+0300
2026-10-01T14:58+0300
бизнес
иркутская область
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ИРКУТСК, 1 окт - ПРАЙМ. Портовые сооружения в поселке Порт Байкал Иркутской области капитально отремонтируют в 2027 году, на это в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" выделено 2,3 миллиарда рублей, сообщает губернатор Игорь Кобзев. "Заключен контракт на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и капитальный ремонт комплекса портовых сооружений Порта Байкал. Финансирование составит 2,3 миллиарда рублей. Сейчас подрядчик приступает к изысканиям и проектированию, ремонтные работы начнутся во втором квартале 2027 года, а завершатся — в декабре 2027 года", - написал Кобзев в своем канале на платформе "Макс". По его информации, специалисты обновят причал для швартовки судов и паромов, волнолом "Ряжевый" и берегоукрепительные сооружения в Порту Байкал. Работы проведут в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Он отметил, что несколько месяцев назад также был заключен контракт на реконструкцию причала "Рогатка" в поселке Листвянка на 1,3 миллиарда рублей. Уже проведены обследования и инженерно-геодезические изыскания. Реконструкция начнется в мае 2027 года и продлится до ноября 2028 года. Губернатор отметил, что там подрядчику предстоит увеличить площадь для швартовки крупных судов, паромов и маломерных судов, обустроить зарядную станцию для судов на электрической тяге мощностью до 700 кВт, а также возвести зал ожидания для пассажиров на 60 человек. Кобзев обратил внимание, что причалы будут ремонтироваться комплексно — они обслуживают круглогодичную паромную переправу, которая связывает Порт Байкал и Листвянку, и давно требуют обновления. Модернизация этой инфраструктуры необходима как для комфорта и безопасности местных жителей, так и для развития туристической сферы.
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бизнес, иркутская область
Бизнес, Иркутская область
14:58 01.10.2026
 
В Приангарье отремонтируют портовые сооружения в 2027 году

Губернатор Кобзев: портовые сооружения в поселке Порт Байкал отремонтируют в 2027 году

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ИРКУТСК, 1 окт - ПРАЙМ. Портовые сооружения в поселке Порт Байкал Иркутской области капитально отремонтируют в 2027 году, на это в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" выделено 2,3 миллиарда рублей, сообщает губернатор Игорь Кобзев.
"Заключен контракт на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и капитальный ремонт комплекса портовых сооружений Порта Байкал. Финансирование составит 2,3 миллиарда рублей. Сейчас подрядчик приступает к изысканиям и проектированию, ремонтные работы начнутся во втором квартале 2027 года, а завершатся — в декабре 2027 года", - написал Кобзев в своем канале на платформе "Макс".
По его информации, специалисты обновят причал для швартовки судов и паромов, волнолом "Ряжевый" и берегоукрепительные сооружения в Порту Байкал. Работы проведут в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
Он отметил, что несколько месяцев назад также был заключен контракт на реконструкцию причала "Рогатка" в поселке Листвянка на 1,3 миллиарда рублей. Уже проведены обследования и инженерно-геодезические изыскания. Реконструкция начнется в мае 2027 года и продлится до ноября 2028 года.
Губернатор отметил, что там подрядчику предстоит увеличить площадь для швартовки крупных судов, паромов и маломерных судов, обустроить зарядную станцию для судов на электрической тяге мощностью до 700 кВт, а также возвести зал ожидания для пассажиров на 60 человек.
Кобзев обратил внимание, что причалы будут ремонтироваться комплексно — они обслуживают круглогодичную паромную переправу, которая связывает Порт Байкал и Листвянку, и давно требуют обновления. Модернизация этой инфраструктуры необходима как для комфорта и безопасности местных жителей, так и для развития туристической сферы.
 
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