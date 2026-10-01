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Проект бюджета предусматривает привлечение внешних заимствований

Проект бюджета предусматривает привлечение внешних заимствований - 01.10.2026, ПРАЙМ

Проект бюджета предусматривает привлечение внешних заимствований

Проект бюджета РФ на следующую трехлетку предусматривает возможность привлечения внешних заимствований в объеме до 1 миллиарда долларов в год в эквиваленте,... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:39+0300

2026-10-01T11:39+0300

2026-10-01T11:39+0300

финансы

россия

сша

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на следующую трехлетку предусматривает возможность привлечения внешних заимствований в объеме до 1 миллиарда долларов в год в эквиваленте, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "В 2027-2029 годах планируется размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в объеме до эквивалента 1 миллиарда долларов США ежегодно, что эквивалентно 87,4 миллиарда рублей, 92 миллиарда рублей, 96 миллиардов рублей соответственно", - говорится в документе. Объем погашения государственных ценных бумаг РФ, номинированных в иностранной валюте, в 2027 году составит 344,93 миллиарда рублей, в 2028 году - 234,509 миллиарда рублей, в 2029 году – 466,194 миллиарда рублей (эквивалент 3,947 миллиарда, 2,549 миллиарда и 4,856 миллиарда долларов соответственно).

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финансы, россия, сша