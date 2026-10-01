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На научные работы для авиапрома направят почти 90 миллиардов рублей
На научные работы для авиапрома направят почти 90 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На научные работы для авиапрома направят почти 90 миллиардов рублей
Проект бюджета России на 2027-2029 годы предполагает расходы на проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:55+0300
2026-10-01T11:55+0300
2026-10-01T12:05+0300
промышленность
россия
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета России на 2027-2029 годы предполагает расходы на проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах авиапрома в размере почти 90 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на "трехлетку". Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Ключевыми приоритетами бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. "Проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах авиационной промышленности: в 2027 году - 51 594,9 млн рублей, в 2028 году - 18 988,8 млн рублей, в 2029 году - 18 988,8 млн рублей", - говорится в материалах.
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промышленность, россия, госдума
Промышленность, РОССИЯ, Госдума
На научные работы для авиапрома направят почти 90 миллиардов рублей
Проект бюджета на 2027-2029 годы предполагает расходы почти на 90 миллиардов рублей
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета России на 2027-2029 годы предполагает расходы на проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах авиапрома в размере почти 90 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на "трехлетку".
Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Ключевыми приоритетами бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
"Проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах авиационной промышленности: в 2027 году - 51 594,9 млн рублей, в 2028 году - 18 988,8 млн рублей, в 2029 году - 18 988,8 млн рублей", - говорится в материалах.