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На научные работы для авиапрома направят почти 90 миллиардов рублей

На научные работы для авиапрома направят почти 90 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

На научные работы для авиапрома направят почти 90 миллиардов рублей

Проект бюджета России на 2027-2029 годы предполагает расходы на проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:55+0300

2026-10-01T11:55+0300

2026-10-01T12:05+0300

промышленность

россия

госдума

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета России на 2027-2029 годы предполагает расходы на проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах авиапрома в размере почти 90 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на "трехлетку". Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Ключевыми приоритетами бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. "Проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах авиационной промышленности: в 2027 году - 51 594,9 млн рублей, в 2028 году - 18 988,8 млн рублей, в 2029 году - 18 988,8 млн рублей", - говорится в материалах.

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промышленность, россия, госдума