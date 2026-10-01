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Проект самолета "Освей" может потребовать допфинансирования

Проект самолета "Освей" может потребовать допфинансирования - 01.10.2026, ПРАЙМ

Проект самолета "Освей" может потребовать допфинансирования

Проект российско-белорусского самолета "Освей" может потребовать дополнительного финансирования, в настоящее время проводится оценка документов, рассказал... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T17:15+0300

2026-10-01T17:15+0300

2026-10-01T17:15+0300

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антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Проект российско-белорусского самолета "Освей" может потребовать дополнительного финансирования, в настоящее время проводится оценка документов, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь". "Да, "Освей" мы обсуждаем. Да, допфинансирование, скорее всего, потребуется. Сейчас наши коллеги из Казначейства оценивают как раз все документы. С учетом того, что это межправительственный проект, важно все очень внимательно проверить, посмотреть. Я думаю, что в течение ближайших двух недель мы эту работу закончим. Во всяким случае задача такая Денисом Валентиновичем (Мантуровым - ред.) поставлена", - отметил министр. Очередной раунд переговоров между Россией и Белоруссией по самолету "Освей" запланирован в конце месяца, при этом белорусская сторона планирует сохранить паритетность финансирования проекта, добавил Алиханов. "Общий проект все-таки готовит Уральский завод гражданской авиации, поэтому от проверки их как раз сейчас документов, которые... казначейство проводит, будет зависеть новая оценка, полной стоимости проекта", - отметил он. Ранее в четверг Алиханов сообщал, что сборку фюзеляжа и кессона крыла российско-белорусского самолета "Освей" планируется реализовать на одной из производственных площадок России. Белорусская сторона участвует в разработке и изготовлении отдельных элементов, узлов, агрегатов и других компонентов. ЛМС-192 "Освей" - легкий многоцелевой самолет для местных и региональных линий. Облик самолета был впервые представлен в сентябре 2025 года в рамках выставки "Иннопром.Беларусь". "Освей" сможет перевозить до 19 пассажиров или до 1,8 тонны груза. В августе министр сообщал журналистам, что производство планируется организовать на авиационном заводе "Сокол" в Нижнем Новгороде, а стоимость проекта станет понятна после завершения рабочей конструкторской документации.

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бизнес, россия, финансы, белоруссия, нижний новгород, антон алиханов, минпромторг