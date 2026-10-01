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Поступления в бюджет от пошлины на алмазы составят 18,5 миллиарда рублей
Поступления в бюджет от пошлины на алмазы составят 18,5 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Поступления в бюджет от пошлины на алмазы составят 18,5 миллиарда рублей
Проект бюджета РФ предусматривает поступления от экспортной пошлины на природные алмазы в 18,5 миллиарда рублей в 2027–2029 годах, следует из материалов к... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:14+0300
2026-10-01T18:14+0300
2026-10-01T18:21+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ предусматривает поступления от экспортной пошлины на природные алмазы в 18,5 миллиарда рублей в 2027–2029 годах, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Правительство в среду внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы. Согласно документу, введение повышенной ставки вывозной таможенной пошлины на природные алмазы с 1 марта 2027 года принесет в бюджет 5,42 миллиарда рублей в 2027 году, 6,51 миллиарда рублей в 2028 году и 6,591 миллиарда в 2029 году. Общий объем платежей за три года достигнет примерно 18,5 миллиарда рублей. Экспортная пошлина на алмазы будет ведена с 1 марта 2027 года. Она распространяется на необработанные и частично обработанные природные кристаллы весом от 0,45 до 10,8 карата. Глава Якутии Айсен Николаев в сентябре рассказывал РИА Новости, что перенос срока введения этой меры на полгода был оправдан в условиях "низкого уровня" мирового рынка алмазов и цен на них.
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россия, якутия, айсен николаев, госдума
РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Айсен Николаев, Госдума
Поступления в бюджет от пошлины на алмазы составят 18,5 миллиарда рублей
Поступления в бюджет от пошлины на алмазы составят 18,5 миллиарда рублей в 2027–2029 годах
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ предусматривает поступления от экспортной пошлины на природные алмазы в 18,5 миллиарда рублей в 2027–2029 годах, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
Правительство в среду внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы.
Согласно документу, введение повышенной ставки вывозной таможенной пошлины на природные алмазы с 1 марта 2027 года принесет в бюджет 5,42 миллиарда рублей в 2027 году, 6,51 миллиарда рублей в 2028 году и 6,591 миллиарда в 2029 году.
Общий объем платежей за три года достигнет примерно 18,5 миллиарда рублей.
Экспортная пошлина на алмазы будет ведена с 1 марта 2027 года. Она распространяется на необработанные и частично обработанные природные кристаллы весом от 0,45 до 10,8 карата.
Глава Якутии Айсен Николаев в сентябре рассказывал РИА Новости, что перенос срока введения этой меры на полгода был оправдан в условиях "низкого уровня" мирового рынка алмазов и цен на них.