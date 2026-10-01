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Названы профессии, наиболее удовлетворенные условиями труда - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Названы профессии, наиболее удовлетворенные условиями труда
Названы профессии, наиболее удовлетворенные условиями труда - 01.10.2026, ПРАЙМ
Названы профессии, наиболее удовлетворенные условиями труда
Дата-сайентисты, продуктовые аналитики и методологи наиболее удовлетворены условиями своей работы, следует из результатов исследования сервисов hh.ru и Dream... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T07:18+0300
2026-10-01T07:18+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Дата-сайентисты, продуктовые аналитики и методологи наиболее удовлетворены условиями своей работы, следует из результатов исследования сервисов hh.ru и Dream Job, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Профессиональный рейтинг удовлетворенности условиями труда возглавляют дата-сайентист (4,63), продуктовый аналитик (4,62) и методолог (4,60). Топ-15 полностью занят аналитическими, управленческими и коммуникационными ролями", - говорится в исследовании. Уточняется, что в пятерку лидеров также вошли финансовые и инвестиционные аналитики и агенты по недвижимости. Среди отраслей первое место по удовлетворенности условиями труда заняли телекоммуникации и связь - 4,49 балла из пяти возможных. Далее следуют финансовый сектор с 4,42 балла и IT с 4,38. В конце рейтинга оказались нефтегазовая сфера - 4,05 балла и добывающая промышленность - 4,03. Примечательно, что условия труда чаще упоминают в положительном ключе сотрудники отраслей, находящихся внизу рейтинга. Так, в добывающей промышленности этот показатель составляет 11,6% отзывов, в нефтегазовой сфере - 10,5%, а в отрасли товаров народного потребления - 8,8%. Сервисы с 2019 по 2026 год проанализировали более 2,7 миллиона отзывов сотрудников, размещенных на платформе Dream Job. Рейтинг условий труда рассчитан по пятибалльной шкале.
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192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
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07:18 01.10.2026
 
Названы профессии, наиболее удовлетворенные условиями труда

Hh.ru: дата-сайентисты, продуктовые аналитики и методологи удовлетворены условиями труда

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Дата-сайентисты, продуктовые аналитики и методологи наиболее удовлетворены условиями своей работы, следует из результатов исследования сервисов hh.ru и Dream Job, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Профессиональный рейтинг удовлетворенности условиями труда возглавляют дата-сайентист (4,63), продуктовый аналитик (4,62) и методолог (4,60). Топ-15 полностью занят аналитическими, управленческими и коммуникационными ролями", - говорится в исследовании.
Уточняется, что в пятерку лидеров также вошли финансовые и инвестиционные аналитики и агенты по недвижимости.
Среди отраслей первое место по удовлетворенности условиями труда заняли телекоммуникации и связь - 4,49 балла из пяти возможных. Далее следуют финансовый сектор с 4,42 балла и IT с 4,38. В конце рейтинга оказались нефтегазовая сфера - 4,05 балла и добывающая промышленность - 4,03.
Примечательно, что условия труда чаще упоминают в положительном ключе сотрудники отраслей, находящихся внизу рейтинга. Так, в добывающей промышленности этот показатель составляет 11,6% отзывов, в нефтегазовой сфере - 10,5%, а в отрасли товаров народного потребления - 8,8%.
Сервисы с 2019 по 2026 год проанализировали более 2,7 миллиона отзывов сотрудников, размещенных на платформе Dream Job. Рейтинг условий труда рассчитан по пятибалльной шкале.
 
 
 
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