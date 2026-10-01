Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Производителям воздушных судов могут выделить 220 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/proizvoditeli-873831123.html
Производителям воздушных судов могут выделить 220 миллиардов рублей
Производителям воздушных судов могут выделить 220 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Производителям воздушных судов могут выделить 220 миллиардов рублей
Производителям воздушных судов в России в 2027-2029 годах могут выделить 220 миллиардов рублей на покрытие разницы между фактической себестоимостью и... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T01:44+0300
2026-10-01T01:44+0300
бизнес
россия
антон силуанов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873831123.jpg?1790808266
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Производителям воздушных судов в России в 2027-2029 годах могут выделить 220 миллиардов рублей на покрытие разницы между фактической себестоимостью и коммерческой ценой на борта, следует из проекта бюджета РФ. Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. "Бюджетных ассигнований на 2027 год в объеме 30 000 000,0 тысяч рублей, на 2028 год в объеме 78 000 000,0 тысячи рублей и на 2029 год в объеме 112 000 000,0 тысяч рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на возмещение производителям отечественных воздушных судов разницы между фактической себестоимостью изготовления указанных судов и ценой их реализации после передачи выгодоприобретателям на основании решений Правительства Российском Федерации", - говорится в документе. Правительство России на прошлой неделе одобрило проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Доходы федерального бюджета в 2027 году составят 43,3 триллиона рублей, расходы запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей. В результате дефицит бюджета составит 2,2% ВВП по итогам следующего года, отметил министр финансов Антон Силуанов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, антон силуанов, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Антон Силуанов, Госдума
01:44 01.10.2026
 
Производителям воздушных судов могут выделить 220 миллиардов рублей

Производителям воздушных судов в 2027-2029 годах могут выделить 220 миллиардов рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Производителям воздушных судов в России в 2027-2029 годах могут выделить 220 миллиардов рублей на покрытие разницы между фактической себестоимостью и коммерческой ценой на борта, следует из проекта бюджета РФ.
Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы.
"Бюджетных ассигнований на 2027 год в объеме 30 000 000,0 тысяч рублей, на 2028 год в объеме 78 000 000,0 тысячи рублей и на 2029 год в объеме 112 000 000,0 тысяч рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на возмещение производителям отечественных воздушных судов разницы между фактической себестоимостью изготовления указанных судов и ценой их реализации после передачи выгодоприобретателям на основании решений Правительства Российском Федерации", - говорится в документе.
Правительство России на прошлой неделе одобрило проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
Доходы федерального бюджета в 2027 году составят 43,3 триллиона рублей, расходы запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей. В результате дефицит бюджета составит 2,2% ВВП по итогам следующего года, отметил министр финансов Антон Силуанов.
 
БизнесРОССИЯАнтон СилуановГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала