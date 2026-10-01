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Производителям воздушных судов могут выделить 220 миллиардов рублей

Производителям воздушных судов могут выделить 220 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

Производителям воздушных судов могут выделить 220 миллиардов рублей

Производителям воздушных судов в России в 2027-2029 годах могут выделить 220 миллиардов рублей на покрытие разницы между фактической себестоимостью и... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T01:44+0300

2026-10-01T01:44+0300

2026-10-01T01:44+0300

бизнес

россия

антон силуанов

госдума

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Производителям воздушных судов в России в 2027-2029 годах могут выделить 220 миллиардов рублей на покрытие разницы между фактической себестоимостью и коммерческой ценой на борта, следует из проекта бюджета РФ. Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. "Бюджетных ассигнований на 2027 год в объеме 30 000 000,0 тысяч рублей, на 2028 год в объеме 78 000 000,0 тысячи рублей и на 2029 год в объеме 112 000 000,0 тысяч рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на возмещение производителям отечественных воздушных судов разницы между фактической себестоимостью изготовления указанных судов и ценой их реализации после передачи выгодоприобретателям на основании решений Правительства Российском Федерации", - говорится в документе. Правительство России на прошлой неделе одобрило проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Доходы федерального бюджета в 2027 году составят 43,3 триллиона рублей, расходы запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей. В результате дефицит бюджета составит 2,2% ВВП по итогам следующего года, отметил министр финансов Антон Силуанов.

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бизнес, россия, антон силуанов, госдума