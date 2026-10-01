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Мишустин назвал сильную промышленность основой суверенного развития

Мишустин назвал сильную промышленность основой суверенного развития - 01.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин назвал сильную промышленность основой суверенного развития

Сильная промышленность является одной из основ для суверенного развития и качественного экономического роста, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:50+0300

2026-10-01T18:50+0300

2026-10-01T18:51+0300

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михаил мишустин

иннопром

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Сильная промышленность является одной из основ для суверенного развития и качественного экономического роста, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии "Иннопрома". Председатель правительства РФ находится в Минске с рабочим визитом. "Тема - крайне важная для всех наших государств. Сильная промышленность - это одна из основ для суверенного развития и качественного экономического роста. Для повышения уровня жизни граждан", - сообщил Мишустин. Международная выставка "Иннопром. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября.

минск

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россия, промышленность, минск, михаил мишустин, иннопром