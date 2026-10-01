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Мишустин назвал сильную промышленность основой суверенного развития - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Мишустин назвал сильную промышленность основой суверенного развития
Мишустин назвал сильную промышленность основой суверенного развития - 01.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал сильную промышленность основой суверенного развития
Сильная промышленность является одной из основ для суверенного развития и качественного экономического роста, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:50+0300
2026-10-01T18:51+0300
россия
промышленность
минск
михаил мишустин
иннопром
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Сильная промышленность является одной из основ для суверенного развития и качественного экономического роста, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии "Иннопрома". Председатель правительства РФ находится в Минске с рабочим визитом. "Тема - крайне важная для всех наших государств. Сильная промышленность - это одна из основ для суверенного развития и качественного экономического роста. Для повышения уровня жизни граждан", - сообщил Мишустин. Международная выставка "Иннопром. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября.
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россия, промышленность, минск, михаил мишустин, иннопром
РОССИЯ, Промышленность, МИНСК, Михаил Мишустин, Иннопром
18:50 01.10.2026 (обновлено: 18:51 01.10.2026)
 
Мишустин назвал сильную промышленность основой суверенного развития

Мишустин: сильная промышленность является одной из основ для суверенного развития

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Сильная промышленность является одной из основ для суверенного развития и качественного экономического роста, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии "Иннопрома".
Председатель правительства РФ находится в Минске с рабочим визитом.
"Тема - крайне важная для всех наших государств. Сильная промышленность - это одна из основ для суверенного развития и качественного экономического роста. Для повышения уровня жизни граждан", - сообщил Мишустин.
Международная выставка "Иннопром. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября.
 
РОССИЯПромышленностьМИНСКМихаил МишустинИннопром
 
 
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