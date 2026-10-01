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Обрабатывающая промышленность России за восемь месяцев выросла на 0,5%

Обрабатывающая промышленность России за восемь месяцев выросла на 0,5% - 01.10.2026, ПРАЙМ

Обрабатывающая промышленность России за восемь месяцев выросла на 0,5%

Обрабатывающая промышленность России в январе-августе текущего года выросла примерно на 0,5%, наибольший вклад внесло машиностроение, сообщил премьер-министр... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:53+0300

2026-10-01T18:53+0300

2026-10-01T19:01+0300

промышленность

россия

минск

михаил мишустин

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Обрабатывающая промышленность России в январе-августе текущего года выросла примерно на 0,5%, наибольший вклад внесло машиностроение, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании выставки "Иннопром. Беларусь". "Обрабатывающий сектор за восемь месяцев вырос примерно на полпроцента. Наибольшую поддержку ему оказало машиностроение, темпы роста которого в этом периоде составили 6%", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что в России действует широкий комплекс мер поддержки отечественных индустриальных компаний. Глава российского правительства 1-2 октября находится в Минске с рабочим визитом. Международная выставка "Иннопром. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября.

минск

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промышленность, россия, минск, михаил мишустин