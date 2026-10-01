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Обрабатывающая промышленность России за восемь месяцев выросла на 0,5%
Обрабатывающая промышленность России за восемь месяцев выросла на 0,5% - 01.10.2026, ПРАЙМ
Обрабатывающая промышленность России за восемь месяцев выросла на 0,5%
Обрабатывающая промышленность России в январе-августе текущего года выросла примерно на 0,5%, наибольший вклад внесло машиностроение, сообщил премьер-министр... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:53+0300
2026-10-01T18:53+0300
2026-10-01T19:01+0300
промышленность
россия
минск
михаил мишустин
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Обрабатывающая промышленность России в январе-августе текущего года выросла примерно на 0,5%, наибольший вклад внесло машиностроение, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании выставки "Иннопром. Беларусь". "Обрабатывающий сектор за восемь месяцев вырос примерно на полпроцента. Наибольшую поддержку ему оказало машиностроение, темпы роста которого в этом периоде составили 6%", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что в России действует широкий комплекс мер поддержки отечественных индустриальных компаний. Глава российского правительства 1-2 октября находится в Минске с рабочим визитом. Международная выставка "Иннопром. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября.
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промышленность, россия, минск, михаил мишустин
Промышленность, РОССИЯ, МИНСК, Михаил Мишустин
Обрабатывающая промышленность России за восемь месяцев выросла на 0,5%
Мишустин: обрабатывающая промышленность России в январе-августе выросла на 0,5%
МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Обрабатывающая промышленность России в январе-августе текущего года выросла примерно на 0,5%, наибольший вклад внесло машиностроение, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании выставки "Иннопром. Беларусь".
"Обрабатывающий сектор за восемь месяцев вырос примерно на полпроцента. Наибольшую поддержку ему оказало машиностроение, темпы роста которого в этом периоде составили 6%", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что в России действует широкий комплекс мер поддержки отечественных индустриальных компаний.
Глава российского правительства 1-2 октября находится в Минске с рабочим визитом.
Международная выставка "Иннопром. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября.