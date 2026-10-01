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Сильные рубль и доллар вступили в октябрь - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Сильные рубль и доллар вступили в октябрь
Сильные рубль и доллар вступили в октябрь - 01.10.2026, ПРАЙМ
Сильные рубль и доллар вступили в октябрь
По итогам первого осеннего месяца рубль укрепился к доллару в пределах 3,95%, к евро – на 6,1%, к юаню – на 3,5%. В поддержку российской национальной валюты... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:36+0300
2026-10-01T13:36+0300
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юань
биткоин
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. По итогам первого осеннего месяца рубль укрепился к доллару в пределах 3,95%, к евро – на 6,1%, к юаню – на 3,5%. В поддержку российской национальной валюты выступают цены на нефть, в то время как средняя стоимость барреля российской Urals составляет около 100 долларов. Также рубль поддерживает снижение объемов пополнения золотовалютных резервов монетарными властями в рамках бюджетного правила и налоговый период.Начало октября ожидаем с диапазонов по доллару и евро 82-85 рублей и 93-96 рублей соответственно. Торги юанем до конца текущей недели, вполне вероятно, продолжатся в коридоре 12,3-12,6 рубля.Сильный доллар и растущая доходность американских облигаций продолжит ограничивать рост сырьевых активов и рубля. Нефть пока удерживает сильные позиции для рубля, новые информационные триггеры определят движение в рублевых валютных парах.Золото до конца текущей недели торгуется в диапазоне 4000-4350 долларов за тройскую унцию, серебро – 56-65 долларов за унцию.В первое утро октября биткоин торгуется на уровне 84 000 долларов, внешний фон сейчас остается на стороне продавцов. Сегодня в фокусе — заявки на пособие по безработице и ISM Manufacturing PMI: эти данные могут скорректировать ожидания по ставке перед заседанием ФРС США. Главное событие — пятничный отчет по занятости США. Именно он способен вывести рынок из нынешней консолидации.Биткоин пока находится в коридоре 82 500 – 85 500 долларов. Покупателям нужно вернуться к 85 300 долларов технично, без рывка. Краткосрочно быстрый подъем снова вызовет фиксацию и продажи, плавный рост позволит взять курс на 87 900 долларов.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, мнения аналитиков, финансы, сша, рубль, доллар, евро, юань, биткоин
Рынок, Мнения аналитиков, Финансы, США, рубль, доллар, евро, юань, Биткоин
13:36 01.10.2026
 
Сильные рубль и доллар вступили в октябрь

Эксперт Проценко: рубль поддержали нефть и налоговый период

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. По итогам первого осеннего месяца рубль укрепился к доллару в пределах 3,95%, к евро – на 6,1%, к юаню – на 3,5%. В поддержку российской национальной валюты выступают цены на нефть, в то время как средняя стоимость барреля российской Urals составляет около 100 долларов. Также рубль поддерживает снижение объемов пополнения золотовалютных резервов монетарными властями в рамках бюджетного правила и налоговый период.
Начало октября ожидаем с диапазонов по доллару и евро 82-85 рублей и 93-96 рублей соответственно. Торги юанем до конца текущей недели, вполне вероятно, продолжатся в коридоре 12,3-12,6 рубля.
Сильный доллар и растущая доходность американских облигаций продолжит ограничивать рост сырьевых активов и рубля. Нефть пока удерживает сильные позиции для рубля, новые информационные триггеры определят движение в рублевых валютных парах.
Золото до конца текущей недели торгуется в диапазоне 4000-4350 долларов за тройскую унцию, серебро – 56-65 долларов за унцию.
В первое утро октября биткоин торгуется на уровне 84 000 долларов, внешний фон сейчас остается на стороне продавцов. Сегодня в фокусе — заявки на пособие по безработице и ISM Manufacturing PMI: эти данные могут скорректировать ожидания по ставке перед заседанием ФРС США. Главное событие — пятничный отчет по занятости США. Именно он способен вывести рынок из нынешней консолидации.
Биткоин пока находится в коридоре 82 500 – 85 500 долларов. Покупателям нужно вернуться к 85 300 долларов технично, без рывка. Краткосрочно быстрый подъем снова вызовет фиксацию и продажи, плавный рост позволит взять курс на 87 900 долларов.

Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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