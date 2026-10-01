Сильные рубль и доллар вступили в октябрь

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. По итогам первого осеннего месяца рубль укрепился к доллару в пределах 3,95%, к евро – на 6,1%, к юаню – на 3,5%. В поддержку российской национальной валюты выступают цены на нефть, в то время как средняя стоимость барреля российской Urals составляет около 100 долларов. Также рубль поддерживает снижение объемов пополнения золотовалютных резервов монетарными властями в рамках бюджетного правила и налоговый период.Начало октября ожидаем с диапазонов по доллару и евро 82-85 рублей и 93-96 рублей соответственно. Торги юанем до конца текущей недели, вполне вероятно, продолжатся в коридоре 12,3-12,6 рубля.Сильный доллар и растущая доходность американских облигаций продолжит ограничивать рост сырьевых активов и рубля. Нефть пока удерживает сильные позиции для рубля, новые информационные триггеры определят движение в рублевых валютных парах.Золото до конца текущей недели торгуется в диапазоне 4000-4350 долларов за тройскую унцию, серебро – 56-65 долларов за унцию.В первое утро октября биткоин торгуется на уровне 84 000 долларов, внешний фон сейчас остается на стороне продавцов. Сегодня в фокусе — заявки на пособие по безработице и ISM Manufacturing PMI: эти данные могут скорректировать ожидания по ставке перед заседанием ФРС США. Главное событие — пятничный отчет по занятости США. Именно он способен вывести рынок из нынешней консолидации.Биткоин пока находится в коридоре 82 500 – 85 500 долларов. Покупателям нужно вернуться к 85 300 долларов технично, без рывка. Краткосрочно быстрый подъем снова вызовет фиксацию и продажи, плавный рост позволит взять курс на 87 900 долларов.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. По итогам первого осеннего месяца рубль укрепился к доллару в пределах 3,95%, к евро – на 6,1%, к юаню – на 3,5%. В поддержку российской национальной валюты выступают цены на нефть, в то время как средняя стоимость барреля российской Urals составляет около 100 долларов. Также рубль поддерживает снижение объемов пополнения золотовалютных резервов монетарными властями в рамках бюджетного правила и налоговый период.
Начало октября ожидаем с диапазонов по доллару и евро 82-85 рублей и 93-96 рублей соответственно. Торги юанем до конца текущей недели, вполне вероятно, продолжатся в коридоре 12,3-12,6 рубля.
Сильный доллар и растущая доходность американских облигаций продолжит ограничивать рост сырьевых активов и рубля. Нефть пока удерживает сильные позиции для рубля, новые информационные триггеры определят движение в рублевых валютных парах.
Золото до конца текущей недели торгуется в диапазоне 4000-4350 долларов за тройскую унцию, серебро – 56-65 долларов за унцию.
В первое утро октября биткоин торгуется на уровне 84 000 долларов, внешний фон сейчас остается на стороне продавцов. Сегодня в фокусе — заявки на пособие по безработице и ISM Manufacturing PMI: эти данные могут скорректировать ожидания по ставке перед заседанием ФРС США. Главное событие — пятничный отчет по занятости США. Именно он способен вывести рынок из нынешней консолидации.
Биткоин пока находится в коридоре 82 500 – 85 500 долларов. Покупателям нужно вернуться к 85 300 долларов технично, без рывка. Краткосрочно быстрый подъем снова вызовет фиксацию и продажи, плавный рост позволит взять курс на 87 900 долларов. Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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