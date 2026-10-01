https://1prime.ru/20261001/putin-873870932.html

Путин заявил о необходимости договариваться о принципах мироустройства

Путин заявил о необходимости договариваться о принципах мироустройства - 01.10.2026, ПРАЙМ

Путин заявил о необходимости договариваться о принципах мироустройства

Всем в мире - Востоку и Западу, Северу и Югу - рано или поздно предстоит договариваться о принципах нового мироустройства, заявил президент России Владимир... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:37+0300

2026-10-01T18:37+0300

2026-10-01T18:56+0300

россия

запад

владимир путин

валдай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873870932.jpg?1790870188

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Всем в мире - Востоку и Западу, Северу и Югу - рано или поздно предстоит договариваться о принципах нового мироустройства, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства традиционно выступает на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". "Убежден, что интеллектуальный багаж, опыт прямого и доверительного общения, накопленный клубом, обязательно будет востребован. Когда всем нам - Востоку и Западу, Северу и Югу - рано или поздно предстоит договариваться о принципах формирования нового мирового устройства, способного обеспечить прогресс и развитие человечества на следующие десятилетия", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания клуба. В ходе своего выступления он отметил, что международная ситуация, связанная с соперничеством и конфронтацией стран рано или поздно придет в состояние устойчивого баланса."Безусловно, это сложный, многофакторный, многослойный процесс, требующий взаимных компромиссов, движения навстречу друг другу, трезвой оценки обстановки, в том числе со стороны Запада. Прежнему гегемону неизбежно придется признать реалии многополярного мира. Это неизбежно", - сказал Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, владимир путин, валдай