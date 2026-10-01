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России предстоит жить в чрезвычайно нестабильном мире, заявил Путин
России предстоит жить в чрезвычайно нестабильном мире, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ
России предстоит жить в чрезвычайно нестабильном мире, заявил Путин
России в ближайшее время предстоит жить в чрезвычайно нестабильном и переменчивом мире, заявил президент РФ Владимир Путин. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:57+0300
2026-10-01T18:57+0300
2026-10-01T19:34+0300
мировая экономика
владимир путин
валдай
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. России в ближайшее время предстоит жить в чрезвычайно нестабильном и переменчивом мире, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам предстоит жить в чрезвычайно нестабильном, переменчивом мире. Путь к новой системе будет изобиловать неожиданными поворотами и сюжетами, к сожалению, часто неприятными и даже опасными", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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мировая экономика, владимир путин, валдай
Мировая экономика, Владимир Путин, Валдай
России предстоит жить в чрезвычайно нестабильном мире, заявил Путин
Путин: России предстоит жить в чрезвычайно нестабильном и переменчивом мире
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. России в ближайшее время предстоит жить в чрезвычайно нестабильном и переменчивом мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам предстоит жить в чрезвычайно нестабильном, переменчивом мире. Путь к новой системе будет изобиловать неожиданными поворотами и сюжетами, к сожалению, часто неприятными и даже опасными", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.