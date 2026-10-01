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Цифровой тоталитаризм будет мрачным и антигуманным, заявил Путин

Цифровой тоталитаризм будет мрачным и антигуманным, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ

Цифровой тоталитаризм будет мрачным и антигуманным, заявил Путин

Цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как примеры тоталитарных обществ прошлого, заявил президент России Владимир Путин. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:57+0300

2026-10-01T18:57+0300

2026-10-01T18:57+0300

технологии

москва

владимир путин

валдай

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как примеры тоталитарных обществ прошлого, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг прибыл на пленарную сессию XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", которая проходит в Национальном центре "Россия" в Москве. "Эксперты все чаще с тревогой говорят о том, что распространение искусственного интеллекта может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю, к обезличиванию, теперь через использование кем-то настроенных алгоритмов. Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого", - сказал Путин в ходе пленарной сессии. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.

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технологии, москва, владимир путин, валдай