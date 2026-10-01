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Эскалации боевых действий и санкций не бывает односторонней, заявил Путин
Эскалации боевых действий и санкций не бывает односторонней, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ
Эскалации боевых действий и санкций не бывает односторонней, заявил Путин
Политика эскалации боевых действий и санкций никогда не бывает односторонней, на разрушительные шаги одной стороны всегда следует ответ другой, заявил президент | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:18+0300
2026-10-01T19:18+0300
2026-10-01T19:19+0300
россия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Политика эскалации боевых действий и санкций никогда не бывает односторонней, на разрушительные шаги одной стороны всегда следует ответ другой, заявил президент РФ Владимир Путин. "Эскалация боевых действий, санкции - это не новая практика. Она применялась во многих конфликтах. И она никогда не бывает односторонней - на провоцирующие шаги одних следует ответ других", — сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". "Сегодня весьма опасная ситуация в Европе и мире… Мы должны отдавать себе отчет, что момент, когда ничего уже нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех. Окажется, что логика нарастающих взаимных жестких ответов ведет к фатальной необратимости", — добавил он.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
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россия, общество , владимир путин, валдай
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Валдай
Эскалации боевых действий и санкций не бывает односторонней, заявил Путин
Путин: политика эскалации боевых действий и санкций никогда не бывает односторонней
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Политика эскалации боевых действий и санкций никогда не бывает односторонней, на разрушительные шаги одной стороны всегда следует ответ другой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эскалация боевых действий, санкции - это не новая практика. Она применялась во многих конфликтах. И она никогда не бывает односторонней - на провоцирующие шаги одних следует ответ других", — сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Сегодня весьма опасная ситуация в Европе и мире… Мы должны отдавать себе отчет, что момент, когда ничего уже нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех. Окажется, что логика нарастающих взаимных жестких ответов ведет к фатальной необратимости", — добавил он.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.