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Эскалации боевых действий и санкций не бывает односторонней, заявил Путин

Эскалации боевых действий и санкций не бывает односторонней, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ

Эскалации боевых действий и санкций не бывает односторонней, заявил Путин

Политика эскалации боевых действий и санкций никогда не бывает односторонней, на разрушительные шаги одной стороны всегда следует ответ другой, заявил президент | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T19:18+0300

2026-10-01T19:18+0300

2026-10-01T19:19+0300

россия

общество

владимир путин

валдай

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Политика эскалации боевых действий и санкций никогда не бывает односторонней, на разрушительные шаги одной стороны всегда следует ответ другой, заявил президент РФ Владимир Путин. "Эскалация боевых действий, санкции - это не новая практика. Она применялась во многих конфликтах. И она никогда не бывает односторонней - на провоцирующие шаги одних следует ответ других", — сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". "Сегодня весьма опасная ситуация в Европе и мире… Мы должны отдавать себе отчет, что момент, когда ничего уже нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех. Окажется, что логика нарастающих взаимных жестких ответов ведет к фатальной необратимости", — добавил он.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир путин, валдай