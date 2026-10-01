https://1prime.ru/20261001/putin-873874358.html

Путин предупредил о рисках использования ИИ в военной сфере

Путин предупредил о рисках использования ИИ в военной сфере - 01.10.2026, ПРАЙМ

Путин предупредил о рисках использования ИИ в военной сфере

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", предупредил о рисках... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T19:21+0300

2026-10-01T19:21+0300

2026-10-01T19:21+0300

технологии

россия

владимир путин

валдай

ии

искусственный интеллект

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", предупредил о рисках использования искусственного интеллекта в военной сфере. "История человечества показывает, что остановить технический прогресс невозможно... По мере дальнейшего внедрения технологий искусственного интеллекта их роль станет возрастать, алгоритмы будут брать на себя все большую ответственность", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".При этом, подчеркнул глава государства, необходимо понимать последствия такого прогресса - прежде всего в том, что касается использования его достижений в военной сфере."Уже сейчас фиксируется случай, когда искусственный интеллект сам принимает решение, исходя из собственного понимания целесообразности. Это касается и гражданского, и военного применения. По мере дальнейшего внедрения технологии искусственного интеллекта, их роль станет возрастать, алгоритмы будут брать на себя всю большую ответственность", - сказал Путин. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, владимир путин, валдай, ии, искусственный интеллект