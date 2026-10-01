https://1prime.ru/20261001/putin-873874645.html
Россия не собирается ни на кого нападать, заявил Путин
Россия не собирается ни на кого нападать, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ
Россия не собирается ни на кого нападать, заявил Путин
Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, заявил президент РФ Владимир Путин. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:29+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг прибыл на пленарную сессию XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", которая проходит в Национальном центре "Россия" в Москве. "Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но, если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать", - сказал Путин в ходе сессии. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" - одна из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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россия, москва, владимир путин, валдай
РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Валдай
Россия не собирается ни на кого нападать, заявил Путин
Путин: Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг прибыл на пленарную сессию XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", которая проходит в Национальном центре "Россия" в Москве.
"Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но, если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать", - сказал Путин в ходе сессии.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" - одна из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.