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Путин назвал попытки задержания российских судов эскалацией

Путин назвал попытки задержания российских судов эскалацией - 01.10.2026, ПРАЙМ

Путин назвал попытки задержания российских судов эскалацией

Президент РФ Владимир Путин назвал эскалацией европейские учения в Балтийском море и попытки задержания российских судов. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T19:34+0300

2026-10-01T19:34+0300

2026-10-01T19:34+0300

россия

бизнес

балтийское море

владимир путин

валдай

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал эскалацией европейские учения в Балтийском море и попытки задержания российских судов. "Эти заявления западных политиков и европейских политиков о необходимости и возможности и о подготовке войны с Россией в 2029-2030 году - это же не мы формулируем, это мы слышим с той стороны, причем постоянно. А потом и действия конкретные - учения в Балтийском море, одно за другим, потом попытки задержания наших кораблей, судов, но это все эскалация", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Он отметил, что Россия выступает за свободу судоходства и нужно соблюдать существующие правила."Мы же этого не делаем - ни на кого не нападаем, ничьи суда не захватываем. Надо остановиться", - добавил Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

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россия, бизнес, балтийское море, владимир путин, валдай