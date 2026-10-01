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Путин оценил необходимость восстановления заводов на новых территориях

Путин оценил необходимость восстановления заводов на новых территориях - 01.10.2026, ПРАЙМ

Путин оценил необходимость восстановления заводов на новых территориях

Россия будет принимать решения о восстановлении или переносе предприятий на освобожденных территориях, исходя из экономической целесообразности, заявил... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T20:21+0300

2026-10-01T20:21+0300

2026-10-01T20:21+0300

владимир путин

россия

валдай

промышленность

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия будет принимать решения о восстановлении или переносе предприятий на освобожденных территориях, исходя из экономической целесообразности, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент отметил, что Россия будет восстанавливать экономику и социальную сферу на территориях, которые должны и будут входить в состав российского государства. "А вот что восстанавливать, какие предприятия куда переносить (на территории новых регионов России - ред.), это будем решать исключительно из экономической целесообразности", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, валдай, промышленность