https://1prime.ru/20261001/putin-873878425.html
Путин оценил необходимость восстановления заводов на новых территориях
Путин оценил необходимость восстановления заводов на новых территориях - 01.10.2026, ПРАЙМ
Путин оценил необходимость восстановления заводов на новых территориях
Россия будет принимать решения о восстановлении или переносе предприятий на освобожденных территориях, исходя из экономической целесообразности, заявил... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T20:21+0300
2026-10-01T20:21+0300
2026-10-01T20:21+0300
владимир путин
россия
валдай
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873878425.jpg?1790875281
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия будет принимать решения о восстановлении или переносе предприятий на освобожденных территориях, исходя из экономической целесообразности, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент отметил, что Россия будет восстанавливать экономику и социальную сферу на территориях, которые должны и будут входить в состав российского государства. "А вот что восстанавливать, какие предприятия куда переносить (на территории новых регионов России - ред.), это будем решать исключительно из экономической целесообразности", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, валдай, промышленность
Владимир Путин, РОССИЯ, Валдай, Промышленность
Путин оценил необходимость восстановления заводов на новых территориях
Путин: будем решать, восстанавливать заводы на освобожденных территориях или переносить
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия будет принимать решения о восстановлении или переносе предприятий на освобожденных территориях, исходя из экономической целесообразности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент отметил, что Россия будет восстанавливать экономику и социальную сферу на территориях, которые должны и будут входить в состав российского государства.
"А вот что восстанавливать, какие предприятия куда переносить (на территории новых регионов России - ред.), это будем решать исключительно из экономической целесообразности", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.