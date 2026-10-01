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"Проблем все больше": Путин рассказал о трудностях в экономиках Европы - 01.10.2026, ПРАЙМ
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"Проблем все больше": Путин рассказал о трудностях в экономиках Европы
"Проблем все больше": Путин рассказал о трудностях в экономиках Европы - 01.10.2026, ПРАЙМ
"Проблем все больше": Путин рассказал о трудностях в экономиках Европы
Все больше проблем появляются в экономиках Европы, снижается уровень жизни, увеличивается число безработных, заявил президент России Владимир Путин на пленарной | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T20:29+0300
2026-10-01T20:39+0300
мировая экономика
европа
владимир путин
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Все больше проблем появляются в экономиках Европы, снижается уровень жизни, увеличивается число безработных, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". "Сейчас, наверное, не время для этих дискуссий, но это факт: проблем больше, все больше нарастает. Это граждане ведущих европейских экономик, европейских стран и экономик чувствуют на себе. Уровень жизни снижается, количество безработных увеличивается, и это, конечно, подтачивает и фундаментальные основы самого Евросоюза", - сказал Путин.Он подчеркнул, что Европу не надо разваливать, она сама развалится из-за проблем в экономике."В целом, мы понимаем сложности экономического характера, которые создаются в европейских странах, которые имеются в европейских странах. Мы здесь ничего не хотим, значит, сейчас сказать, критиковать, - это дело самих этих стран, самой объединенной Европы, комиссии Евросоюза, как выстраивать отношения. На наш взгляд, многие вещи сделаны, делались, и делаются до сих пор с ошибками. Большими и имеющими негативные последствия для экономики всех европейских стран", - добавил он.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" - одна из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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мировая экономика, европа, владимир путин, валдай, ес
Мировая экономика, ЕВРОПА, Владимир Путин, Валдай, ЕС
20:29 01.10.2026 (обновлено: 20:39 01.10.2026)
 
"Проблем все больше": Путин рассказал о трудностях в экономиках Европы

Путин: все больше проблем появляются в экономиках Европы, уровень жизни снижается

© РИА Новости . Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Все больше проблем появляются в экономиках Европы, снижается уровень жизни, увеличивается число безработных, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Сейчас, наверное, не время для этих дискуссий, но это факт: проблем больше, все больше нарастает. Это граждане ведущих европейских экономик, европейских стран и экономик чувствуют на себе. Уровень жизни снижается, количество безработных увеличивается, и это, конечно, подтачивает и фундаментальные основы самого Евросоюза", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что Европу не надо разваливать, она сама развалится из-за проблем в экономике.
"В целом, мы понимаем сложности экономического характера, которые создаются в европейских странах, которые имеются в европейских странах. Мы здесь ничего не хотим, значит, сейчас сказать, критиковать, - это дело самих этих стран, самой объединенной Европы, комиссии Евросоюза, как выстраивать отношения. На наш взгляд, многие вещи сделаны, делались, и делаются до сих пор с ошибками. Большими и имеющими негативные последствия для экономики всех европейских стран", - добавил он.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" - одна из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
 
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