https://1prime.ru/20261001/putin-873879156.html

Путин объяснил передачу западных предприятий под внешнее управление

Путин объяснил передачу западных предприятий под внешнее управление - 01.10.2026, ПРАЙМ

Путин объяснил передачу западных предприятий под внешнее управление

Постановка под внешнее управление западных предприятий в России создает условия для ответа на возможную национализацию российских предприятий на Западе,... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T20:33+0300

2026-10-01T20:33+0300

2026-10-01T20:33+0300

россия

владимир путин

валдай

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Постановка под внешнее управление западных предприятий в России создает условия для ответа на возможную национализацию российских предприятий на Западе, рассказал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд "Лемана Про"). Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент"."Создаем для себя условия, при которых в случае национализации или - по-другому как угодно называйте - грабежа наших компаний (на Западе - ред.) мы смогли бы зеркальным образом ответить. Вот с этим и связана постановка под внешнее управление тех предприятий, о которых вы говорите", - сказал президент.Он добавил, что западные собственники получат обратно предприятия в России, где введено временное управление, при благоприятном сценарии. "Это, естественно, интерпретировано как практически грабеж, национализация. А на самом деле? На самом деле это ложь. И провокация <...> Мы ничего ни у кого не забираем, не крадем и не национализируем", - добавил глава государства.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

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россия, владимир путин, валдай