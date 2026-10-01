https://1prime.ru/20261001/putin-873879461.html

Блокировка российских активов на Западе недопустима, заявил Путин

Блокировка российских активов на Западе недопустима, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ

Блокировка российских активов на Западе недопустима, заявил Путин

Президент России Владимир Путин назвал абсолютно недопустимыми блокировку российских активов на Западе и использование прибыли от них на военные действия. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T20:43+0300

2026-10-01T20:43+0300

2026-10-01T20:43+0300

россия

финансы

запад

владимир путин

валдай

центральные банки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873879461.jpg?1790876630

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал абсолютно недопустимыми блокировку российских активов на Западе и использование прибыли от них на военные действия. "Вот они взяли, заблокировали наши золотовалютные резервы и резервы Центрального банка, да еще вроде там раздают доходы от использования этих резервов на войну. Вот это вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" - одна из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, запад, владимир путин, валдай, центральные банки