https://1prime.ru/20261001/putin-873879461.html
Блокировка российских активов на Западе недопустима, заявил Путин
Блокировка российских активов на Западе недопустима, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ
Блокировка российских активов на Западе недопустима, заявил Путин
Президент России Владимир Путин назвал абсолютно недопустимыми блокировку российских активов на Западе и использование прибыли от них на военные действия. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T20:43+0300
2026-10-01T20:43+0300
2026-10-01T20:43+0300
россия
финансы
запад
владимир путин
валдай
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873879461.jpg?1790876630
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал абсолютно недопустимыми блокировку российских активов на Западе и использование прибыли от них на военные действия. "Вот они взяли, заблокировали наши золотовалютные резервы и резервы Центрального банка, да еще вроде там раздают доходы от использования этих резервов на войну. Вот это вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" - одна из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, запад, владимир путин, валдай, центральные банки
РОССИЯ, Финансы, ЗАПАД, Владимир Путин, Валдай, центральные банки
Блокировка российских активов на Западе недопустима, заявил Путин
Путин: блокировка активов РФ на Западе и трата прибыли от них на военные нужды недопустимы
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал абсолютно недопустимыми блокировку российских активов на Западе и использование прибыли от них на военные действия.
"Вот они взяли, заблокировали наши золотовалютные резервы и резервы Центрального банка, да еще вроде там раздают доходы от использования этих резервов на войну. Вот это вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" - одна из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.