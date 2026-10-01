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Путин оценил решения США в сфере их экономических отношений с Европой
Путин оценил решения США в сфере их экономических отношений с Европой - 01.10.2026, ПРАЙМ
Путин оценил решения США в сфере их экономических отношений с Европой
Президент России Владимир Путин назвал решения США в сфере их экономических отношений с Европой прагматичными. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T20:51+0300
2026-10-01T20:51+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал решения США в сфере их экономических отношений с Европой прагматичными. "Вы посмотрите, какие, мягко говоря, чтобы никого не обижать, прагматичные решения принимает США в сфере экономического взаимодействия с Европой. Мы же видим это, понимаем", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа руководствуется только своими национальными интересами, в том числе и в отношениях с Европой."Сейчас, конечно, основные ведущие европейские страны занимают гораздо более агрессивную позицию в отношении России, чем Соединенные Штаты", - добавил Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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россия, мировая экономика, сша, европа, владимир путин, валдай
РОССИЯ, Мировая экономика, США, ЕВРОПА, Владимир Путин, Валдай
Путин оценил решения США в сфере их экономических отношений с Европой
Путин назвал решения США в сфере их экономических отношений с Европой прагматичными
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал решения США в сфере их экономических отношений с Европой прагматичными.
"Вы посмотрите, какие, мягко говоря, чтобы никого не обижать, прагматичные решения принимает США в сфере экономического взаимодействия с Европой. Мы же видим это, понимаем", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа руководствуется только своими национальными интересами, в том числе и в отношениях с Европой.
"Сейчас, конечно, основные ведущие европейские страны занимают гораздо более агрессивную позицию в отношении России, чем Соединенные Штаты", - добавил Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.