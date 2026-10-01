Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия не прекратит наносить удары по украинским кораблям, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/putin-873880542.html
Россия не прекратит наносить удары по украинским кораблям, заявил Путин
Россия не прекратит наносить удары по украинским кораблям, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ
Россия не прекратит наносить удары по украинским кораблям, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сказал "нет" на предложения "из всех утюгов" прекратить российские ответные удары по украинским кораблям. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T21:04+0300
2026-10-01T21:04+0300
россия
владимир путин
черное море
украина
валдай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873880542.jpg?1790877880
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сказал "нет" на предложения "из всех утюгов" прекратить российские ответные удары по украинским кораблям. Президент отметил, что киевские власти начали наносить в Черном море удары по российским танкерам и судам, которые перевозят мирные грузы, на что РФ начала отвечать. "Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: "А давайте, прекратите там?" Они начали! Получи, фашист, гранату от советского солдата", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". После уточнения модератора, каким на данный момент является ответ России на предложения прекратить отвечать на атаки, Путин сказал: "Нет".
черное море
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, черное море, украина, валдай
РОССИЯ, Владимир Путин, Черное море, УКРАИНА, Валдай
21:04 01.10.2026
 

Россия не прекратит наносить удары по украинским кораблям, заявил Путин

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сказал "нет" на предложения "из всех утюгов" прекратить российские ответные удары по украинским кораблям.
Президент отметил, что киевские власти начали наносить в Черном море удары по российским танкерам и судам, которые перевозят мирные грузы, на что РФ начала отвечать.
"Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: "А давайте, прекратите там?" Они начали! Получи, фашист, гранату от советского солдата", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
После уточнения модератора, каким на данный момент является ответ России на предложения прекратить отвечать на атаки, Путин сказал: "Нет".
 
РОССИЯВладимир ПутинЧерное мореУКРАИНАВалдай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала