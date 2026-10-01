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Россия не прекратит наносить удары по украинским кораблям, заявил Путин
Россия не прекратит наносить удары по украинским кораблям, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ
Россия не прекратит наносить удары по украинским кораблям, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сказал "нет" на предложения "из всех утюгов" прекратить российские ответные удары по украинским кораблям. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T21:04+0300
2026-10-01T21:04+0300
2026-10-01T21:04+0300
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черное море
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сказал "нет" на предложения "из всех утюгов" прекратить российские ответные удары по украинским кораблям. Президент отметил, что киевские власти начали наносить в Черном море удары по российским танкерам и судам, которые перевозят мирные грузы, на что РФ начала отвечать. "Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: "А давайте, прекратите там?" Они начали! Получи, фашист, гранату от советского солдата", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". После уточнения модератора, каким на данный момент является ответ России на предложения прекратить отвечать на атаки, Путин сказал: "Нет".
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россия, владимир путин, черное море, украина, валдай
РОССИЯ, Владимир Путин, Черное море, УКРАИНА, Валдай
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сказал "нет" на предложения "из всех утюгов" прекратить российские ответные удары по украинским кораблям.
Президент отметил, что киевские власти начали наносить в Черном море удары по российским танкерам и судам, которые перевозят мирные грузы, на что РФ начала отвечать.
"Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: "А давайте, прекратите там?" Они начали! Получи, фашист, гранату от советского солдата", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
После уточнения модератора, каким на данный момент является ответ России на предложения прекратить отвечать на атаки, Путин сказал: "Нет".