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Россия не прекратит наносить удары по украинским кораблям, заявил Путин

Россия не прекратит наносить удары по украинским кораблям, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ

Россия не прекратит наносить удары по украинским кораблям, заявил Путин

Президент России Владимир Путин сказал "нет" на предложения "из всех утюгов" прекратить российские ответные удары по украинским кораблям. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T21:04+0300

2026-10-01T21:04+0300

2026-10-01T21:04+0300

россия

владимир путин

черное море

украина

валдай

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сказал "нет" на предложения "из всех утюгов" прекратить российские ответные удары по украинским кораблям. Президент отметил, что киевские власти начали наносить в Черном море удары по российским танкерам и судам, которые перевозят мирные грузы, на что РФ начала отвечать. "Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: "А давайте, прекратите там?" Они начали! Получи, фашист, гранату от советского солдата", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". После уточнения модератора, каким на данный момент является ответ России на предложения прекратить отвечать на атаки, Путин сказал: "Нет".

черное море

украина

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россия, владимир путин, черное море, украина, валдай