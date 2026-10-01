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Путин выразил надежду, что Ормузский пролив откроют
Путин выразил надежду, что Ормузский пролив откроют - 01.10.2026, ПРАЙМ
Путин выразил надежду, что Ормузский пролив откроют
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что Ормузский пролив будет открыт, а санкции с Ирана будут сняты. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T21:05+0300
2026-10-01T21:05+0300
2026-10-01T21:05+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что Ормузский пролив будет открыт, а санкции с Ирана будут сняты. "Надеемся, что и (Ормузский - ред.) пролив будет открыт, что санкции будут сняты - чего добивается Иран, и справедливо добивается, - будут санкции сняты с Ирана. Не будет никакой необходимости ограничивать движение судов по Ормузскому проливу", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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россия, иран, ормузский пролив, владимир путин, валдай
РОССИЯ, ИРАН, Ормузский пролив, Владимир Путин, Валдай
Путин выразил надежду, что Ормузский пролив откроют
Путин выразил надежду, что Ормузский пролив откроют, а санкции с Ирана снимут
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что Ормузский пролив будет открыт, а санкции с Ирана будут сняты.
"Надеемся, что и (Ормузский - ред.) пролив будет открыт, что санкции будут сняты - чего добивается Иран, и справедливо добивается, - будут санкции сняты с Ирана. Не будет никакой необходимости ограничивать движение судов по Ормузскому проливу", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.