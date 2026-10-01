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Расписание движения поездов третьей линии МЦД-3 изменится с 3 по 8 октября
Расписание движения поездов третьей линии МЦД-3 изменится с 3 по 8 октября - 01.10.2026, ПРАЙМ
Расписание движения поездов третьей линии МЦД-3 изменится с 3 по 8 октября
Расписание движения поездов третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменится с 3 по 8 октября включительно, сообщает столичный департамент... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:20+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Расписание движения поездов третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменится с 3 по 8 октября включительно, сообщает столичный департамент транспорта.
"С 3 по 8 октября включительно изменится движение поездов на Ленинградском направлении D3", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что на Ленинградском направлении интервалы движения поездов в пиковое время будут частично увеличены до 10 минут, во внепиковое время - до 15 минут, у некоторых поездов изменится расписание и набор остановок, а часть поездов категории "экспресс" будет отменена.
"На станции Химки для большей части поездов категории "экспресс" в направлении "на Зеленоград-Крюково/в область" изменятся путь и платформа отправления: часть составов проследует по пути МЦД "на Зеленоград-Крюково", часть - по третьему пути. Перед выходом на платформу сверяйтесь с информацией на табло станции", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что на Казанском направлении поезда до Казанского вокзала и в обратную сторону будут сохранены.
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бизнес, россия, химки
Расписание движения поездов третьей линии МЦД-3 изменится с 3 по 8 октября
Расписание движения поездов третьей линии МЦД-3 изменится с 3 по 8 октября
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Расписание движения поездов третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменится с 3 по 8 октября включительно, сообщает столичный департамент транспорта.
"С 3 по 8 октября включительно изменится движение поездов на Ленинградском направлении D3", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что на Ленинградском направлении интервалы движения поездов в пиковое время будут частично увеличены до 10 минут, во внепиковое время - до 15 минут, у некоторых поездов изменится расписание и набор остановок, а часть поездов категории "экспресс" будет отменена.
"На станции Химки для большей части поездов категории "экспресс" в направлении "на Зеленоград-Крюково/в область" изменятся путь и платформа отправления: часть составов проследует по пути МЦД "на Зеленоград-Крюково", часть - по третьему пути. Перед выходом на платформу сверяйтесь с информацией на табло станции", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что на Казанском направлении поезда до Казанского вокзала и в обратную сторону будут сохранены.