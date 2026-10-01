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Разработчику Ан-2 выделят более 1,5 миллиарда рублей

Разработчику Ан-2 выделят более 1,5 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

Разработчику Ан-2 выделят более 1,5 миллиарда рублей

Разработчику самолетов Ан-2, Сибирскому научно-исследовательскому институту авиации им. С.А. Чаплыгина, в 2027-2029 годах планируют выделить более 1,5 миллиарда | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:55+0300

2026-10-01T11:55+0300

2026-10-01T13:09+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Разработчику самолетов Ан-2, Сибирскому научно-исследовательскому институту авиации им. С.А. Чаплыгина, в 2027-2029 годах планируют выделить более 1,5 миллиарда рублей на поддержание летной годности легких многоцелевых самолетов, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на предстоящие три года. Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. "Субсидии федеральному автономному учреждению "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина" на осуществление комплекса мероприятий по поддержанию летной годности легких многоцелевых самолетов: в 2027 году - 504,2 млн рублей, в 2028 году - 504,2 млн рублей, в 2029 году - 504,2 млн рублей", - говорится в сообщении. Замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков в июле сообщал, что сертификация самолета Ан-2 позволит модернизировать самолеты и менять на них двигатели на новые ВК-1200. Кабмин России в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Его ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Проект бюджета сформирован на основе прогноза, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 году динамика ускорится до 2,4%. Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона рублей. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета РФ на предстоящие три года планируется на уровне около 2% ВВП.

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бизнес, россия, госдума, минпромторг