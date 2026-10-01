https://1prime.ru/20261001/razvitie-873851990.html

Более 1,5 миллиарда рублей направят из бюджета на нужды северного завоза

Более 1,5 миллиарда рублей направят из бюджета на нужды северного завоза - 01.10.2026, ПРАЙМ

Более 1,5 миллиарда рублей направят из бюджета на нужды северного завоза

Более 1,5 миллиарда рублей планируется направить на финансирование федерального проекта "Развитие северного завоза" в ближайшие три года, следует из... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:02+0300

2026-10-01T14:02+0300

2026-10-01T14:07+0300

финансы

россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873851990.jpg?1790852822

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Более 1,5 миллиарда рублей планируется направить на финансирование федерального проекта "Развитие северного завоза" в ближайшие три года, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы, внесенному в Госдуму. Согласно документу, в 2027 году на нужды северного завоза направят 564,9 миллиона рублей, в 2028 и 2029 годы - по 506,4 миллиона рублей. При этом в 2026 году, согласно показателям сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября, на северный завоз направлено 487,6 миллиона рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, госдума