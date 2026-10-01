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Более 1,5 миллиарда рублей направят из бюджета на нужды северного завоза
Более 1,5 миллиарда рублей направят из бюджета на нужды северного завоза - 01.10.2026, ПРАЙМ
Более 1,5 миллиарда рублей направят из бюджета на нужды северного завоза
Более 1,5 миллиарда рублей планируется направить на финансирование федерального проекта "Развитие северного завоза" в ближайшие три года, следует из... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:02+0300
2026-10-01T14:02+0300
2026-10-01T14:07+0300
финансы
россия
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Более 1,5 миллиарда рублей планируется направить на финансирование федерального проекта "Развитие северного завоза" в ближайшие три года, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы, внесенному в Госдуму. Согласно документу, в 2027 году на нужды северного завоза направят 564,9 миллиона рублей, в 2028 и 2029 годы - по 506,4 миллиона рублей. При этом в 2026 году, согласно показателям сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября, на северный завоз направлено 487,6 миллиона рублей.
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финансы, россия, госдума
Более 1,5 миллиарда рублей направят из бюджета на нужды северного завоза
На развитие северного завоза направят более 1,5 миллиарда рублей в ближайшие три года
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Более 1,5 миллиарда рублей планируется направить на финансирование федерального проекта "Развитие северного завоза" в ближайшие три года, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы, внесенному в Госдуму.
Согласно документу, в 2027 году на нужды северного завоза направят 564,9 миллиона рублей, в 2028 и 2029 годы - по 506,4 миллиона рублей.
При этом в 2026 году, согласно показателям сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября, на северный завоз направлено 487,6 миллиона рублей.