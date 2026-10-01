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Чекунов оценил развитие проектов в Арктике
Чекунов оценил развитие проектов в Арктике - 01.10.2026, ПРАЙМ
Чекунов оценил развитие проектов в Арктике
Реализация комплексного проекта развития Арктической зоны РФ (АЗРФ) и Трансарктического транспортного коридора (ТТК) обеспечит экспорт около 150 миллионов тонн... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:27+0300
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арктика
алексей чекунков
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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 1 окт - ПРАЙМ. Реализация комплексного проекта развития Арктической зоны РФ (АЗРФ) и Трансарктического транспортного коридора (ТТК) обеспечит экспорт около 150 миллионов тонн грузов в год, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В четверг в Светлогорске проходит заседание совета Морской коллегии РФ по защите национальных интересов Российской Федерации и развитию национальных и международных морских транспортных маршрутов в рамках I Международного форума портовых городов. "Наращивание экспортной грузовой базы неразрывно связано со строительством портовой и подводящей инфраструктуры, в том числе созданием универсальных портов Архангельск и Найба, развитием Мурманского транспортного узла, строительством Северного широтного хода. Реализация комплексного проекта обеспечит экспорт около 150 миллионов тонн грузов в год", - сказал Чекунков на заседании, его слова приводит пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
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бизнес, россия, дальний восток, арктика, алексей чекунков
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Алексей Чекунков
Чекунов оценил развитие проектов в Арктике
Чекунков: развитие проектов в Арктике и ТТК обеспечит экспорт 150 млн тонн грузов в год
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 1 окт - ПРАЙМ. Реализация комплексного проекта развития Арктической зоны РФ (АЗРФ) и Трансарктического транспортного коридора (ТТК) обеспечит экспорт около 150 миллионов тонн грузов в год, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
В четверг в Светлогорске проходит заседание совета Морской коллегии РФ по защите национальных интересов Российской Федерации и развитию национальных и международных морских транспортных маршрутов в рамках I Международного форума портовых городов.
"Наращивание экспортной грузовой базы неразрывно связано со строительством портовой и подводящей инфраструктуры, в том числе созданием универсальных портов Архангельск и Найба, развитием Мурманского транспортного узла, строительством Северного широтного хода. Реализация комплексного проекта обеспечит экспорт около 150 миллионов тонн грузов в год", - сказал Чекунков на заседании, его слова приводит пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.