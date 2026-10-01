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На развитие Арктической зоны направят более 32,5 миллиарда рублей
На развитие Арктической зоны направят более 32,5 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На развитие Арктической зоны направят более 32,5 миллиарда рублей
Более 32,5 миллиарда рублей будет направлено в ближайшие три года на реализацию программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T15:29+0300
2026-10-01T15:29+0300
2026-10-01T15:33+0300
россия
арктика
госдума
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МОСКВА,1 окт - ПРАЙМ. Более 32,5 миллиарда рублей будет направлено в ближайшие три года на реализацию программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы, внесенному в Госдуму. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" запланированы в 2027 году в объеме 11 480,1 миллиона рублей, в 2028 году - 10 558,3 миллиона рублей и в 2029 году - 10 611 миллионов рублей", - говорится в документе. Таким образом, в сумме финансирование госпрограммы по развитию Арктики превысит 32,5 миллиарда рублей.
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россия, арктика, госдума
На развитие Арктической зоны направят более 32,5 миллиарда рублей
Госпрограмма по развитию Арктики составит более 32,5 миллиарда рублей
МОСКВА,1 окт - ПРАЙМ. Более 32,5 миллиарда рублей будет направлено в ближайшие три года на реализацию программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы, внесенному в Госдуму.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" запланированы в 2027 году в объеме 11 480,1 миллиона рублей, в 2028 году - 10 558,3 миллиона рублей и в 2029 году - 10 611 миллионов рублей", - говорится в документе.
Таким образом, в сумме финансирование госпрограммы по развитию Арктики превысит 32,5 миллиарда рублей.