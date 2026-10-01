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Мишустин отметил успешное сотрудничество регионов России и Белоруссии

Мишустин отметил успешное сотрудничество регионов России и Белоруссии - 01.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин отметил успешное сотрудничество регионов России и Белоруссии

Регионы России и Белоруссии успешно взаимодействуют в сфере промышленности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на выставке "Иннопром... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:57+0300

2026-10-01T18:57+0300

2026-10-01T19:06+0300

россия

промышленность

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московская область

татарстан

михаил мишустин

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Регионы России и Белоруссии успешно взаимодействуют в сфере промышленности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на выставке "Иннопром. Беларусь". "Успешно взаимодействуют и наши регионы. С участием белорусских компаний в Московской области - налаживаем выпуск современного горнодобывающего оборудования. В Новосибирской - комплектующих для станкостроения. В Татарстане - организована сборка техники Минского тракторного завода", - рассказал Мишустин. Он добавил, что белорусские заводы также поставляют компоненты для производств электроники в Татарстане, Нижегородской и Московской областях. "Рассчитываю, что мы и дальше будем двигаться вместе - опережающими темпами", - добавил премьер-министр России. Мишустин отметил, что тесная интеграция России и Белоруссии в формате Союзного государства позволяет проводить единую промышленную политику. "Обеспечено взаимное признание комплектующих и компонентов. Расширяем также доступ предприятий к программам поддержки. А совместно произведенная продукция получает статус "товар Союзного государства", - подчеркнул Мишустин. Международная выставка "Иннопром. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября.

белоруссия

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россия, промышленность, белоруссия, московская область, татарстан, михаил мишустин