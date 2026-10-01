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Первый с марта рейс из Москвы в Абу-Даби выполняется с полной загрузкой - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Первый с марта рейс из Москвы в Абу-Даби выполняется с полной загрузкой
Первый с марта рейс из Москвы в Абу-Даби выполняется с полной загрузкой - 01.10.2026, ПРАЙМ
Первый с марта рейс из Москвы в Абу-Даби выполняется с полной загрузкой
Первый с марта рейс "Аэрофлота" из Москвы в Абу-Даби выполняется почти с полной коммерческой загрузкой, сообщили в компании. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T09:31+0300
2026-10-01T09:31+0300
бизнес
россия
москва
абу-даби
аэрофлот
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Первый с марта рейс "Аэрофлота" из Москвы в Абу-Даби выполняется почти с полной коммерческой загрузкой, сообщили в компании. Ранее в четверг первый с марта рейс "Аэрофлота" по маршруту Москва - Абу-Даби вылетел из аэропорта "Шереметьево". "Первый рейс SU530 вылетел сегодня из "Шереметьево" с практически полной коммерческой загрузкой", - говорится в сообщении. Полеты будут выполняться ежедневно на самолете Boeing 737-800, добавили в авиакомпании.
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бизнес, россия, москва, абу-даби, аэрофлот, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Абу-Даби, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево
09:31 01.10.2026
 
Первый с марта рейс из Москвы в Абу-Даби выполняется с полной загрузкой

Первый с марта рейс "Аэрофлота" из Москвы в Абу-Даби выполняется почти с полной загрузкой

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Первый с марта рейс "Аэрофлота" из Москвы в Абу-Даби выполняется почти с полной коммерческой загрузкой, сообщили в компании.
Ранее в четверг первый с марта рейс "Аэрофлота" по маршруту Москва - Абу-Даби вылетел из аэропорта "Шереметьево".
"Первый рейс SU530 вылетел сегодня из "Шереметьево" с практически полной коммерческой загрузкой", - говорится в сообщении.
Полеты будут выполняться ежедневно на самолете Boeing 737-800, добавили в авиакомпании.
 
БизнесРОССИЯМОСКВААбу-ДабиАэрофлотаэропорт Шереметьево
 
 
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