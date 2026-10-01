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Первый с марта рейс из Москвы в Абу-Даби выполняется с полной загрузкой

Первый с марта рейс из Москвы в Абу-Даби выполняется с полной загрузкой - 01.10.2026, ПРАЙМ

Первый с марта рейс из Москвы в Абу-Даби выполняется с полной загрузкой

Первый с марта рейс "Аэрофлота" из Москвы в Абу-Даби выполняется почти с полной коммерческой загрузкой, сообщили в компании. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T09:31+0300

2026-10-01T09:31+0300

2026-10-01T09:31+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Первый с марта рейс "Аэрофлота" из Москвы в Абу-Даби выполняется почти с полной коммерческой загрузкой, сообщили в компании. Ранее в четверг первый с марта рейс "Аэрофлота" по маршруту Москва - Абу-Даби вылетел из аэропорта "Шереметьево". "Первый рейс SU530 вылетел сегодня из "Шереметьево" с практически полной коммерческой загрузкой", - говорится в сообщении. Полеты будут выполняться ежедневно на самолете Boeing 737-800, добавили в авиакомпании.

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бизнес, россия, москва, абу-даби, аэрофлот, аэропорт шереметьево