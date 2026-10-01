https://1prime.ru/20261001/rejs-873835055.html
Первый с марта рейс из Москвы в Абу-Даби выполняется с полной загрузкой
Первый с марта рейс из Москвы в Абу-Даби выполняется с полной загрузкой - 01.10.2026, ПРАЙМ
Первый с марта рейс из Москвы в Абу-Даби выполняется с полной загрузкой
Первый с марта рейс "Аэрофлота" из Москвы в Абу-Даби выполняется почти с полной коммерческой загрузкой, сообщили в компании. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T09:31+0300
2026-10-01T09:31+0300
2026-10-01T09:31+0300
бизнес
россия
москва
абу-даби
аэрофлот
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873835055.jpg?1790836272
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Первый с марта рейс "Аэрофлота" из Москвы в Абу-Даби выполняется почти с полной коммерческой загрузкой, сообщили в компании.
Ранее в четверг первый с марта рейс "Аэрофлота" по маршруту Москва - Абу-Даби вылетел из аэропорта "Шереметьево".
"Первый рейс SU530 вылетел сегодня из "Шереметьево" с практически полной коммерческой загрузкой", - говорится в сообщении.
Полеты будут выполняться ежедневно на самолете Boeing 737-800, добавили в авиакомпании.
москва
абу-даби
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, абу-даби, аэрофлот, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Абу-Даби, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево
Первый с марта рейс из Москвы в Абу-Даби выполняется с полной загрузкой
Первый с марта рейс "Аэрофлота" из Москвы в Абу-Даби выполняется почти с полной загрузкой
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Первый с марта рейс "Аэрофлота" из Москвы в Абу-Даби выполняется почти с полной коммерческой загрузкой, сообщили в компании.
Ранее в четверг первый с марта рейс "Аэрофлота" по маршруту Москва - Абу-Даби вылетел из аэропорта "Шереметьево".
"Первый рейс SU530 вылетел сегодня из "Шереметьево" с практически полной коммерческой загрузкой", - говорится в сообщении.
Полеты будут выполняться ежедневно на самолете Boeing 737-800, добавили в авиакомпании.