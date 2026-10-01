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Решетников рассказал о контактах с американской делегацией на G20
Решетников рассказал о контактах с американской делегацией на G20 - 01.10.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал о контактах с американской делегацией на G20
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что поддерживает рабочие контакты с американской делегацией на полях встречи министров торговли стран... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T09:02+0300
2026-10-01T09:02+0300
2026-10-01T09:02+0300
мировая экономика
максим решетников
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МИЛУОКИ (США), 1 окт – ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что поддерживает рабочие контакты с американской делегацией на полях встречи министров торговли стран "Большой двадцатки" (G20), но вопросы о международных санкциях или экономическом сотрудничестве не поднимались. "На рабочем уровне мы, конечно, как делегации общаемся", – ответил Решетников на вопрос журналистов о том, ведутся ли переговоры со Штатами. Однако на данный момент не запланировано никаких обсуждений, касающихся санкций или перспектив экономического сотрудничества, подчеркнул он. Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хроническое перепроизводство.
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мировая экономика, максим решетников
Мировая экономика, Максим Решетников
Решетников рассказал о контактах с американской делегацией на G20
Глава МЭР Решетников сообщил, что поддерживает рабочие контакты с американской делегацией
МИЛУОКИ (США), 1 окт – ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что поддерживает рабочие контакты с американской делегацией на полях встречи министров торговли стран "Большой двадцатки" (G20), но вопросы о международных санкциях или экономическом сотрудничестве не поднимались.
"На рабочем уровне мы, конечно, как делегации общаемся", – ответил Решетников
на вопрос журналистов о том, ведутся ли переговоры со Штатами.
Однако на данный момент не запланировано никаких обсуждений, касающихся санкций или перспектив экономического сотрудничества, подчеркнул он.
Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хроническое перепроизводство.