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Решетников рассказал о контактах с американской делегацией на G20

Решетников рассказал о контактах с американской делегацией на G20 - 01.10.2026, ПРАЙМ

Решетников рассказал о контактах с американской делегацией на G20

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что поддерживает рабочие контакты с американской делегацией на полях встречи министров торговли стран... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T09:02+0300

2026-10-01T09:02+0300

2026-10-01T09:02+0300

мировая экономика

максим решетников

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МИЛУОКИ (США), 1 окт – ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что поддерживает рабочие контакты с американской делегацией на полях встречи министров торговли стран "Большой двадцатки" (G20), но вопросы о международных санкциях или экономическом сотрудничестве не поднимались. "На рабочем уровне мы, конечно, как делегации общаемся", – ответил Решетников на вопрос журналистов о том, ведутся ли переговоры со Штатами. Однако на данный момент не запланировано никаких обсуждений, касающихся санкций или перспектив экономического сотрудничества, подчеркнул он. Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хроническое перепроизводство.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, максим решетников