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Решетников оценил закон о платформенной экономике

Решетников оценил закон о платформенной экономике - 01.10.2026, ПРАЙМ

Решетников оценил закон о платформенной экономике

Закон о платформенной экономике, который вступает в силу 1 октября, защищает интересы потребителей и дает бизнесу гарантии прозрачного и предсказуемого... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T00:31+0300

2026-10-01T00:31+0300

2026-10-01T00:31+0300

финансы

россия

максим решетников

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Закон о платформенной экономике, который вступает в силу 1 октября, защищает интересы потребителей и дает бизнесу гарантии прозрачного и предсказуемого взаимодействия, считает глава Минэкономразвития России Максим Решетников. В четверг в России вступает в силу закон "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ", который впервые устанавливает единые правовые основы для работы посреднических цифровых платформ. По словам Решетникова, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, сегодня посреднические цифровые платформы связывают миллионы производителей, продавцов и потребителей по всей стране, включая удаленные территории. "По официальным данным за 2025 год, через платформы оказывали свои услуги более 2 миллионов граждан. А объем интернет-торговли превысил 13 триллионов рублей, из них почти 70% пришлось на платформы. Мы создали понятную правовую рамку, которая защищает интересы потребителей, дает бизнесу гарантии прозрачного и предсказуемого взаимодействия", - подчеркнул министр. Он добавил, что сбалансированное регулирование позволит платформенной экономике стать одним из ключевых драйверов структурной трансформации экономики страны. Как отмечает Минэкономразвития, ключевые изменения закона для потребителей связаны с усилением ответственности платформ за проверку информации о товарах и услугах. "Важным элементом защиты потребителей становится интеграция цифровых платформ с государственными информационными системами, содержащими данные о сертификации, декларировании соответствия, госрегистрации и маркировке продукции, что позволяет усилить контроль за качеством и безопасностью товаров", - указали в министерстве. Для бизнеса — продавцов, индивидуальных предпринимателей и самозанятых — закон создает новые гарантии прозрачности и предсказуемости работы, продолжили в Минэкономразвития. Так, оператор платформы теперь обязан уведомлять партнеров об изменениях договора — касающихся ответственности, вознаграждения, приемки, хранения и возврата товаров — не менее чем за 45 дней, а об иных изменениях — не менее чем за 15 дней. Важное нововведение касается проведения скидочных акций за счет продавца - теперь они возможны только с его согласия, которое он вправе отозвать. "Кроме того, вводится обязательная система досудебного разрешения споров (рассмотрения жалоб). С вступлением закона в силу оператор посреднической цифровой платформы будет обязан создать такую систему для рассмотрения жалоб партнеров в электронной форме. Партнер, в свою очередь, до обращения в суд для оспаривания действий оператора (связанного с применением штрафов, блокировок, снижением рейтинга, изменением положения карточки товара в поисковой выдаче) должен будет предъявлять оператору жалобу через эту систему, а тот будет обязан рассмотреть ее в течение 15 дней. Если она обоснована — отменить санкции в отношении партнера в течение 48 часов", - напомнили в министерстве. Там также добавили, что к вступлению закона о платформенной экономике в силу была сформирована вся необходимая нормативная база. В частности, утверждены критерии отнесения цифровой платформы к посредническим, а ответственным за ведение соответствующего реестра назначено министерство экономического развития.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, максим решетников