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Решетников оценил закон о платформенной экономике - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Решетников оценил закон о платформенной экономике
Решетников оценил закон о платформенной экономике - 01.10.2026, ПРАЙМ
Решетников оценил закон о платформенной экономике
Закон о платформенной экономике, который вступает в силу 1 октября, защищает интересы потребителей и дает бизнесу гарантии прозрачного и предсказуемого... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T00:31+0300
2026-10-01T00:31+0300
финансы
россия
максим решетников
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Закон о платформенной экономике, который вступает в силу 1 октября, защищает интересы потребителей и дает бизнесу гарантии прозрачного и предсказуемого взаимодействия, считает глава Минэкономразвития России Максим Решетников. В четверг в России вступает в силу закон "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ", который впервые устанавливает единые правовые основы для работы посреднических цифровых платформ. По словам Решетникова, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, сегодня посреднические цифровые платформы связывают миллионы производителей, продавцов и потребителей по всей стране, включая удаленные территории. "По официальным данным за 2025 год, через платформы оказывали свои услуги более 2 миллионов граждан. А объем интернет-торговли превысил 13 триллионов рублей, из них почти 70% пришлось на платформы. Мы создали понятную правовую рамку, которая защищает интересы потребителей, дает бизнесу гарантии прозрачного и предсказуемого взаимодействия", - подчеркнул министр. Он добавил, что сбалансированное регулирование позволит платформенной экономике стать одним из ключевых драйверов структурной трансформации экономики страны. Как отмечает Минэкономразвития, ключевые изменения закона для потребителей связаны с усилением ответственности платформ за проверку информации о товарах и услугах. "Важным элементом защиты потребителей становится интеграция цифровых платформ с государственными информационными системами, содержащими данные о сертификации, декларировании соответствия, госрегистрации и маркировке продукции, что позволяет усилить контроль за качеством и безопасностью товаров", - указали в министерстве. Для бизнеса — продавцов, индивидуальных предпринимателей и самозанятых — закон создает новые гарантии прозрачности и предсказуемости работы, продолжили в Минэкономразвития. Так, оператор платформы теперь обязан уведомлять партнеров об изменениях договора — касающихся ответственности, вознаграждения, приемки, хранения и возврата товаров — не менее чем за 45 дней, а об иных изменениях — не менее чем за 15 дней. Важное нововведение касается проведения скидочных акций за счет продавца - теперь они возможны только с его согласия, которое он вправе отозвать. "Кроме того, вводится обязательная система досудебного разрешения споров (рассмотрения жалоб). С вступлением закона в силу оператор посреднической цифровой платформы будет обязан создать такую систему для рассмотрения жалоб партнеров в электронной форме. Партнер, в свою очередь, до обращения в суд для оспаривания действий оператора (связанного с применением штрафов, блокировок, снижением рейтинга, изменением положения карточки товара в поисковой выдаче) должен будет предъявлять оператору жалобу через эту систему, а тот будет обязан рассмотреть ее в течение 15 дней. Если она обоснована — отменить санкции в отношении партнера в течение 48 часов", - напомнили в министерстве. Там также добавили, что к вступлению закона о платформенной экономике в силу была сформирована вся необходимая нормативная база. В частности, утверждены критерии отнесения цифровой платформы к посредническим, а ответственным за ведение соответствующего реестра назначено министерство экономического развития.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
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финансы, россия, максим решетников
Финансы, РОССИЯ, Максим Решетников
00:31 01.10.2026
 
Решетников оценил закон о платформенной экономике

Глава МЭР Решетников: закон о платформенной экономике защищает интересы потребителей

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Закон о платформенной экономике, который вступает в силу 1 октября, защищает интересы потребителей и дает бизнесу гарантии прозрачного и предсказуемого взаимодействия, считает глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
В четверг в России вступает в силу закон "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ", который впервые устанавливает единые правовые основы для работы посреднических цифровых платформ.
По словам Решетникова, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, сегодня посреднические цифровые платформы связывают миллионы производителей, продавцов и потребителей по всей стране, включая удаленные территории.
"По официальным данным за 2025 год, через платформы оказывали свои услуги более 2 миллионов граждан. А объем интернет-торговли превысил 13 триллионов рублей, из них почти 70% пришлось на платформы. Мы создали понятную правовую рамку, которая защищает интересы потребителей, дает бизнесу гарантии прозрачного и предсказуемого взаимодействия", - подчеркнул министр.
Он добавил, что сбалансированное регулирование позволит платформенной экономике стать одним из ключевых драйверов структурной трансформации экономики страны.
Как отмечает Минэкономразвития, ключевые изменения закона для потребителей связаны с усилением ответственности платформ за проверку информации о товарах и услугах. "Важным элементом защиты потребителей становится интеграция цифровых платформ с государственными информационными системами, содержащими данные о сертификации, декларировании соответствия, госрегистрации и маркировке продукции, что позволяет усилить контроль за качеством и безопасностью товаров", - указали в министерстве.
Для бизнеса — продавцов, индивидуальных предпринимателей и самозанятых — закон создает новые гарантии прозрачности и предсказуемости работы, продолжили в Минэкономразвития. Так, оператор платформы теперь обязан уведомлять партнеров об изменениях договора — касающихся ответственности, вознаграждения, приемки, хранения и возврата товаров — не менее чем за 45 дней, а об иных изменениях — не менее чем за 15 дней. Важное нововведение касается проведения скидочных акций за счет продавца - теперь они возможны только с его согласия, которое он вправе отозвать.
"Кроме того, вводится обязательная система досудебного разрешения споров (рассмотрения жалоб). С вступлением закона в силу оператор посреднической цифровой платформы будет обязан создать такую систему для рассмотрения жалоб партнеров в электронной форме. Партнер, в свою очередь, до обращения в суд для оспаривания действий оператора (связанного с применением штрафов, блокировок, снижением рейтинга, изменением положения карточки товара в поисковой выдаче) должен будет предъявлять оператору жалобу через эту систему, а тот будет обязан рассмотреть ее в течение 15 дней. Если она обоснована — отменить санкции в отношении партнера в течение 48 часов", - напомнили в министерстве.
Там также добавили, что к вступлению закона о платформенной экономике в силу была сформирована вся необходимая нормативная база. В частности, утверждены критерии отнесения цифровой платформы к посредническим, а ответственным за ведение соответствующего реестра назначено министерство экономического развития.
 
ФинансыРОССИЯМаксим Решетников
 
 
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