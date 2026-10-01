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Решетников: аргументация США в отношении 60 стран далека от принципов ВТО

Решетников: аргументация США в отношении 60 стран далека от принципов ВТО - 01.10.2026, ПРАЙМ

Решетников: аргументация США в отношении 60 стран далека от принципов ВТО

Аргументация Соединенных Штатов при введении пошлин в отношении 60 стран, включая Россию, под лозунгом борьбы с "принудительным трудом" выглядит странно и... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T08:15+0300

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МИЛУОКИ, 1 окт — ПРАЙМ. Аргументация Соединенных Штатов при введении пошлин в отношении 60 стран, включая Россию, под лозунгом борьбы с "принудительным трудом" выглядит странно и далека от принципов Всемирной торговой организации (ВТО), заявил журналистам глава минэкономразвития РФ Максим Решетников. "Дело в том, что американская сторона ввела пошлины для 60 стран... последний пакет пошлин как раз был основан на том, что страны не предпринимают должных усилий по борьбе с принудительным трудом... Но, мягко говоря, и аргументация, и качество исследований, и доказательная база — в общем и целом, такие странные", — сказал Решетников на полях министерской встречи G20. Министр обратил внимание, что сами США не одобрили в полной мере все ключевые документы Международной организации труда (МОТ). По его словам, стандартная международная практика предполагает точечные расследования конкретных случаев, которые нельзя необоснованно проецировать на все государство для торговых рестрикций. "Как правило, ее (МОТ) практика в том, что расследуются отдельные случаи, и ни в коей мере нельзя отдельные случаи и практику отдельных компаний применять ко всей стране и на основе этого вводить какие-то пошлины", — подчеркнул глава МЭР. Он предупредил, что подобный подход Вашингтона с высокой степенью вероятности ведет к очередным виткам ограничений и "очень далек от признаков свободной конкуренции и принципов ВТО". В июле США ввели дополнительные пошлины в размере 10% и 12,5% на импорт из 60 ключевых стран-партнеров, обвинив их в отсутствии действенных мер против ввоза товаров, произведенных с применением принудительного труда. Россия попала в группу государств, для которых установлена повышенная ставка в 12,5%, охватывающая подавляющее большинство категорий поставляемой продукции. Новые пошлины заменили собой временную глобальную 10-процентную пошлину Трампа, введенную на 150 дней после отмены Верховным судом прежних пошлин и истекших в июле.

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россия, мировая экономика, сша, вашингтон, максим решетников, вто, верховный суд